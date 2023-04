El árbitro Yael Falcón Pérez denunció amenazas tras el clásico de Avellaneda

"Mi mamá sufrió amenazas, pintadas en la casa, que le tiren bengalas a la puerta. Tuvieron que llamar a la policía para sacarlos. Se piensan que somos robots y que no nos podemos equivocar. No se permite el error, pero hay cosas que son inadmisibles. He tenido amenazas", dijo Falcón Pérez a ESPN.