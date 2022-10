Racing separó a dos jugadores del plantel por ir a los festejos de Boca en el Obelisco

"Decidimos separarlas, no por ir al Obelisco, si festejaban nada más no pasaba nada, sino por subirlo a su estado de WhatsApp, con cánticos y camisetas de Boca. Me parece que es una falta de respeto a la institución. Yo tomé la decisión, no es una decisión deportiva, lo tomo como una falta de respeto", Daniel García, dirigente a cargo del Fútbol Femenino, de acuerdo con Olé.