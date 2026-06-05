Aseguran que el velorio de Indio Solari será en un estadio de Buenos Aires
La familia confirmó que este sábado será el último adiós al ícono del rock argentino, con un velatorio abierto al público.
Tras horas de profunda incertidumbre, idas y vueltas institucionales y una creciente tensión por parte de la militancia ricotera, finalmente se estaría definido el escenario donde se despedirá al máximo ícono del rock nacional. El velatorio de Indio Solari se llevaría a cabo en el Cilindro de Avellaneda, el estadio del Club Atlético Racing Club.
La confirmación del esperado lugar geográfico fue adelantada por el periodista platense Fernando Tocho, quien dio por terminadas las especulaciones sobre los destinos que se barajaban entre el Gobierno y el entorno del músico.
"Finalmente el último Adiós al Indio Solari será este sábado en Avellaneda, en el estadio de Racing", reveló el cronista.
Por qué el funeral de Indio Solari sería en el estadio de Racing
La elección del Presidente Perón se impuso ante otras alternativas de infraestructura periférica como Tecnópolis o el estadio de Huracán.
Al tratarse de un estadio de fútbol de enorme capacidad, las autoridades técnicas y de seguridad consideraron que Avellaneda reúne los requisitos logísticos necesarios para contener y ordenar los accesos de la marea humana que llegará desde diferentes puntos del país.
Si bien se espera la confirmación oficial, en las próximas horas se montaría un vallado perimetral de dimensiones extraordinarias y un fuerte cordón policial coordinado entre las fuerzas provinciales y nacionales para evitar desbordes.
Tal como habían anticipado desde los canales oficiales del artista, la despedida tendrá lugar este sábado 6 de junio. Con el estadio ya definido, la familia terminará de pulir los detalles del horario de apertura de las puertas del Cilindro para informárselo a los millones de fieles que esperan para darle el último adiós al "míster".
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