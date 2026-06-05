Aseguran que el velorio de Indio Solari será en un estadio de Buenos Aires.

Por qué el funeral de Indio Solari sería en el estadio de Racing

La elección del Presidente Perón se impuso ante otras alternativas de infraestructura periférica como Tecnópolis o el estadio de Huracán.

Al tratarse de un estadio de fútbol de enorme capacidad, las autoridades técnicas y de seguridad consideraron que Avellaneda reúne los requisitos logísticos necesarios para contener y ordenar los accesos de la marea humana que llegará desde diferentes puntos del país.

Si bien se espera la confirmación oficial, en las próximas horas se montaría un vallado perimetral de dimensiones extraordinarias y un fuerte cordón policial coordinado entre las fuerzas provinciales y nacionales para evitar desbordes.

Tal como habían anticipado desde los canales oficiales del artista, la despedida tendrá lugar este sábado 6 de junio. Con el estadio ya definido, la familia terminará de pulir los detalles del horario de apertura de las puertas del Cilindro para informárselo a los millones de fieles que esperan para darle el último adiós al "míster".