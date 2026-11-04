Owono rompió el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: "Son los días más difíciles de mi vida"
El arquero del FC Andorra publicó un sentido comunicado después del fallecimiento del delantero del CD Tenerife, con quien protagonizó un impactante choque.
Jesús Owono se expresó públicamente después de la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista del CD Tenerife que falleció tras el fuerte choque que protagonizó con el arquero del FC Andorra durante un encuentro.
A través de un comunicado, el guardameta compartió su dolor por lo sucedido y manifestó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. "Son los días más difíciles de mi vida", comenzó el futbolista, quien reconoció las dificultades que tiene para procesar lo ocurrido.
En su mensaje, también dedicó unas palabras a la familia y a los seres queridos del delantero, además de expresar el profundo impacto que le generó la noticia. "Siento un dolor inmenso ante la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", escribió.
El mensaje de Owono tras la muerte de Jesús de Miguel
El arquero del Andorra también hizo referencia a las preguntas que podrían surgir alrededor del episodio y aseguró que estará dispuesto a afrontar lo que venga, aunque aclaró que ahora su prioridad es el dolor por el fallecimiento de su colega.
"Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha pasado", expresó al comienzo de su comunicado. Luego, agregó: "Sé que habrá muchas preguntas que abordar y afrontaré lo que venga con todo el respeto necesario".
Sin embargo, dejó en claro que todavía no está en condiciones de concentrarse en otras cuestiones: "Pero por ahora, sinceramente, no puedo pensar en nada más que en Jesús y en el dolor que estamos atravesando". El mensaje terminó con una despedida dirigida al futbolista fallecido: "DESCANSA EN PAZ, JESÚS".
La publicación de Owono llegó en medio de la conmoción que generó la muerte de De Miguel y de las repercusiones por el accidente que protagonizaron ambos jugadores durante el partido entre Tenerife y Andorra.
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