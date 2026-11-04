Owono rompió el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: "Son los días más difíciles de mi vida"

Sin embargo, dejó en claro que todavía no está en condiciones de concentrarse en otras cuestiones: "Pero por ahora, sinceramente, no puedo pensar en nada más que en Jesús y en el dolor que estamos atravesando". El mensaje terminó con una despedida dirigida al futbolista fallecido: "DESCANSA EN PAZ, JESÚS".

La publicación de Owono llegó en medio de la conmoción que generó la muerte de De Miguel y de las repercusiones por el accidente que protagonizaron ambos jugadores durante el partido entre Tenerife y Andorra.