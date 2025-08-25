Ramón Díaz renunció en Olimpia de Paraguay después de dirigir solo siete partidos

Antes de dejar el club, Ramón se tomó un momento para agradecer al hincha por el apoyo durante su breve etapa: “En cada partido nos acompañaron. Quizás no les brindamos lo que querían, pero el fútbol también tiene esas cosas donde los resultados tienen que ser inmediatos. Olimpia es un equipo grande, con una historia tremenda, y deseo que sigan respaldando a los dirigentes y a los jugadores, porque hay mucho por delante y muchos jóvenes que tienen que seguir creciendo”, concluyó.