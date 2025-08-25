Ramón Díaz renunció en Olimpia de Paraguay después de dirigir solo siete partidos
El histórico DT argentino decidió dar un paso al costado tras la derrota ante General Caballero. Su ciclo duró menos de dos meses y dejó al equipo noveno en el Torneo Clausura.
El ciclo de Ramón Díaz en Olimpia de Paraguay llegó a su fin en tiempo récord. Con apenas siete partidos al frente, el experimentado entrenador argentino presentó su renuncia luego de la derrota por 2-0 ante General Caballero, por la novena fecha del Torneo Clausura.
“En el fútbol necesitás resultados, más estando en un equipo grande donde hemos trabajado muchísimo. Le tengo que agradecer a los jugadores principalmente porque fueron realmente protagonistas en el poco tiempo que estuvimos”, declaró el riojano tras confirmar su salida del club.
Durante su corto ciclo, Díaz cosechó apenas dos victorias, dos empates y tres derrotas, incluyendo el clásico ante Cerro Porteño, que también marcó un quiebre en la relación con el público y la dirigencia. Con estos números, el Decano se ubica noveno en el Clausura y quinto en la tabla anual, en lo que ya es su peor campaña de los últimos cuatro años.
El exentrenador multicampeón con River y de paso reciente por el fútbol de Arabia Saudita reconoció que los resultados no acompañaron: “Por ahí los resultados no se dieron y cuando eso pasa, lo mejor es no complicar ni al club ni al presidente ni a la gente, que se comportó de manera maravillosa con nosotros y con los jugadores”.
Antes de dejar el club, Ramón se tomó un momento para agradecer al hincha por el apoyo durante su breve etapa: “En cada partido nos acompañaron. Quizás no les brindamos lo que querían, pero el fútbol también tiene esas cosas donde los resultados tienen que ser inmediatos. Olimpia es un equipo grande, con una historia tremenda, y deseo que sigan respaldando a los dirigentes y a los jugadores, porque hay mucho por delante y muchos jóvenes que tienen que seguir creciendo”, concluyó.
La dirigencia del club ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante de cara a lo que resta de la temporada, con el objetivo de enderezar el rumbo y asegurar la clasificación a las copas internacionales.
Los números de Ramón Díaz en Olimpia de Paraguay
