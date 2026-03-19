Ramón Díaz respaldó la llegada de Chacho Coudet a River: "Seguramente le va a dar..."
Ramón Díaz apoyó a Eduardo Coudet en su llegada a River y destacó que tiene las condiciones para ordenar el equipo y lograr resultados.
En medio del inicio de un nuevo ciclo en River, Ramón Díaz rompió el silencio y se refirió a la llegada de Eduardo Coudet como entrenador del equipo. El histórico DT millonario optó por un mensaje de respaldo hacia quien hoy conduce al plantel.
El riojano, que no fue considerado por la dirigencia para reemplazar a Marcelo Gallardo pese al pedido de algunos hinchas, evitó cualquier polémica y destacó las condiciones del nuevo técnico: “El Chacho es un amigo, seguramente le va a dar un funcionamiento y unos resultados muy importantes para el club, le deseo lo mejor”, expresó en un interesante diálogo con Radio Guemes.
Además, dejó en claro que mantiene una relación cercana con Coudet, a quien dirigió en 1999, y con quien conserva contacto frecuente: “Siempre hablo con él, Emiliano también. Estamos en contacto. También cuando estuvimos en Internacional nos ayudó muchísimo a conocer el club y el ambiente. Agradecerle y mandarle un abrazo grande”.
Las declaraciones se dan en un contexto particular, ya que el nombre de Ramón había sido impulsado por un sector de los hinchas en medio de la salida de Gallardo, incluso con pasacalles en las inmediaciones del estadio. Sin embargo, la dirigencia no lo terminó eligiendo en una danza de nombres que rápidamente se terminó diluyendo con la llegada del Chacho.
El nuevo ciclo de River con Chacho Coudet a la cabeza
Pese a ese escenario, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli decidió avanzar por Coudet para liderar esta nueva etapa del club. De esta manera, mientras River busca reconstruirse futbolísticamente, Ramón eligió mantenerse al margen y enviar un gesto de apoyo al entrenador que tendrá la tarea de reencauzar al equipo en este nuevo proceso que comenzó con dos triunfos consecutivos e ilusionando rápidamente a los hinchas.
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