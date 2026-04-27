La histórica sentencia de Ramón Díaz sobre Ariel Ortega: "El más grande que vi... Diego y él"
El entrenador riojano habló sobre su etapa en River y la relación que tuvo con el Burrito en esos años: todos los detalles.
En medio de una charla cargada de fútbol y nostalgia, Ramón Díaz no dudó en elevar la figura de Ariel Ortega al Olimpo de los mejores jugadores de la historia. El "Pelado", que supo dirigir al jujeño en una de las etapas más gloriosas de River, fue tajante al ubicarlo en un podio de exclusividad absoluta: para el riojano, el "Burrito" solo es superado por Diego Armando Maradona.
La frase, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, reaviva la mística de una dupla que marcó una era en el club de Núñez. Bajo el mando de Ramón, Ortega alcanzó su máximo esplendor, desplegando esa gambeta impredecible y ese freno que volvía locos a los defensores, siendo la pieza clave para la obtención de la Copa Libertadores 1996 y el tricampeonato local.
Ramón Díaz, quien siempre se caracterizó por su confianza y su ojo clínico para los grandes talentos, recordó en ESPN cómo era convivir con un jugador de la jerarquía de Ariel. "Lo que hacía el Burrito en la cancha no lo vi nunca más", contó en una entrevista con F90.
La histórica sentencia de Ramón Díaz sobre Ortega
El día que Ariel Ortega no quería salir con Racing y Ramón Díaz hizo otro cambio
El entrenador recordó aquel momento que hasta hoy sigue vivo y no dudó en contar la verdad ante las cámaras de ESPN: "Ortega no quería salir ante Racing, por eso hicimos otro cambio. A él le perdonaba todo", expresó.
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