La histórica sentencia de Ramón Díaz sobre Ariel Ortega: "El más grande que vi... Diego y él"

En medio de una charla cargada de fútbol y nostalgia, Ramón Díaz no dudó en elevar la figura de Ariel Ortega al Olimpo de los mejores jugadores de la historia. El "Pelado", que supo dirigir al jujeño en una de las etapas más gloriosas de River, fue tajante al ubicarlo en un podio de exclusividad absoluta: para el riojano, el "Burrito" solo es superado por Diego Armando Maradona.