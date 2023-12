La frase de Ramón Díaz tras salvar a Vasco del descenso: "No tiene que pasar nunca más..."

image.png

EL DESAHOGO DE RAMÓN DÍAZ LUEGO DE SALVAR A VASCO DA GAMA

“Para mí y mi cuerpo técnico, fue uno de los objetivos más difíciles que me tocó vivir a lo largo de mi carrera. Cuando apareció Vasco, hablé con todo mi cuerpo técnico y queríamos venir a Brasil. Es una de las ligas más importantes del mundo. Era un desafío muy difícil. Doy gracias al club por haberme recibido como me recibió. Nos propusimos desde el primer minuto que Vasco no iba a bajar. Los verdaderos protagonistas de todo esto fueron los jugadores, que hicieron un cambio de mentalidad”, expresó.

“Vasco es un equipo grande. No tiene que pasar nunca más por esta situación. Hay que tener mentalidad de equipo grande, construir algo que sea acorde a lo que es Vasco. Acorde a lo que es este club, acorde a lo que es la gente. Jugar en Vasco tiene que ser saber que jugás en un equipo grande”, cerró.