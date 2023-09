La tremenda arenga de Ramón Díaz luego del triunfo de Vasco da Gama

"Vasco está para competir con cualquiera, es un gran club este y tienen que competir carajo. Disfruten, pero ojo, el jueves jugamos otra vez y no nos podemos relajar porque lo que hicimos es muy importante. Yo no me voy a relajar y ustedes tampoco", expresó el DT muy emocionado luego del triunfo.

Con esa victoria, el equipo del argentino suma 20 unidades en el campeonato, producto a cinco triunfos, cinco empates y doce derrotas, y aún se ubica en zona de descenso a 15 fechas para el final del campeonato.

En la próxima jornada Vasco Da Gama se medirá ante Coritiba: el encuentro será el jueves 21 de Septiembre a las 19 (hora de Argentina).

La arenga de Ramón Díaz que ilusionó a todos

arenga ramon diaz vasco da gama.mp4