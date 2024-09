Raphael Varane se retira del fútbol con solo 31 años: el motivo de su decisión

Los últimos tiempos no fueron buenos para Varane: desde que dejó el Real Madrid, en 2022, sufrió varias lesiones y su nivel no fue el mismo que alcanzó cuando se lo llegó a considerar como el mejor central del mundo.

“Me exijo lo máximo, quiero retirarme fuerte, no sólo aferrándome al juego. Hace falta una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas distintas. He caído y me he levantado miles de veces y, esta vez, ha llegado el momento de parar y colgar los botines con mi último partido, ganando un trofeo en Wembley”, señaló.

El ahora ex jugador añadió que “el fútbol al más alto nivel es una experiencia apasionante. Pone a prueba todos los niveles del cuerpo y de la mente. Como deportistas, nunca estamos satisfechos, nunca aceptamos el éxito. Es nuestra naturaleza y lo que nos impulsa”.

Y continuó: “No me arrepiento de nada, no cambiaría nada. He ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y los trofeos, estoy orgulloso de haber mantenido mis principios de sinceridad y de haber intentado dejar todas las cosas mejor de lo que las encontré”.

Los títulos que consiguió Raphael Varane

Varane se marcha con sólo 31 años, pero con 22 títulos en su haber. Lo ha ganado (casi) todo a nivel de clubes y selección. Sólo le ha faltado la Eurocopa. En su palmarés figuran tres Ligas con el Real Madrid, una Copa, tres Supercopas de España, cuatro Champions, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes. A su paso por el Manchester United ganó una Copa y una Copa de la Liga y con Francia alzó el Mundial y la Nationes League.

Real Madrid

Tres Ligas --> 2011-12, 2016-17 y 2019-20

Una Copa --> 2013-14

Tres Supercopas de España ---> 2012, 2017 y 2022

Cuatro Champions --> 2013-14, 2015-16, 2016-17 y 2017-18

Tres Supercopas de Europa --> 2014, 2016 y 2017

Cuatro Mundiales de Clubes --> 2014, 2016, 2017 y 2018

Manchester United

Una FA Cup --> 2023-24

Una Copa de la Liga --> 2022-23

Francia

Un Mundial --> 2018

Una Nations League --> 2020-21

El central francés se retira con 573 partidos en su haber y 26 goles. Debutó en el Lens con 17 años y seis meses de la mano de Jean-Guy Wallemme antes de recalar en el Real Madrid en 2011 a cambio de 11 millones de euros. Llegó por recomendación de Zinedine Zidane, por entonces consejero del club.