Rating de la despedida de Lionel Messi en Telefe y TyC Sports
El partido despedida de Lionel Messi alcanzó un impactante número de rating en la televisión abierta y el cable, sumando las pantallas de Telefe y TyC Sports.
La enorme expectativa por ver el último encuentro de la Selección Argentina con su máximo ídolo en cancha se tradujo rápidamente en un fenomenal rating televisivo. Según los primeros reportes de la noche, las mediciones de audiencia alcanzaron picos extraordinarios durante el emocionante partido contra Benín.
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La suma histórica de Telefe y TyC Sports
De acuerdo con la información publicada por la cuenta especializada Real Time Rating, la emisión de la gran despedida acaparó por completo la atención de los espectadores. En conjunto, las transmisiones de Telefe y TyC Sports llegaron a medir 47.0 puntos, una cifra descomunal para la televisión actual.
Este nivel de encendido prácticamente monopolizó el prime time, dejando al resto de la programación con números marginales. El histórico evento, que combinó el show previo, la ovación en el minuto 10 y el último despliegue de magia del '10', demostró una vez más el poder de convocatoria inigualable que genera el capitán argentino en cada rincón del país.
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