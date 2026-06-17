Real Madrid cerró un fichaje de jerarquía para Mourinho: Bernardo Silva ya es blanco

Más allá del anuncio institucional, la presentación tuvo un fuerte despliegue en redes sociales. El conjunto español compartió videos, imágenes y mensajes especiales para darle la bienvenida al portugués, siguiendo la línea habitual que utiliza cuando incorpora futbolistas de primer nivel. La repercusión fue inmediata y miles de hinchas celebraron la llegada de un jugador que acumula años de experiencia en competencias de máxima exigencia.

Bernardo desembarca en España tras nueve temporadas defendiendo la camiseta de los Citizens. Durante ese período se transformó en una pieza fundamental dentro del proyecto liderado por Pep Guardiola, participó en numerosas definiciones internacionales y conquistó un total de 20 títulos. Su aporte fue clave en una de las etapas más exitosas de la historia reciente del conjunto inglés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2067170635583807614&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial: Bernardo Silva. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026

Desde el punto de vista futbolístico, Mourinho incorpora un jugador extremadamente versátil. Bernardo puede desempeñarse como extremo, mediapunta o interior, adaptándose a distintos sistemas y necesidades tácticas. Su capacidad para asociarse en espacios reducidos, generar ventajas entre líneas y administrar los tiempos del juego lo convierten en una herramienta valiosa para cualquier entrenador.

Mientras continúa disputando el Mundial 2026 con la selección de Portugal, donde este miércoles afrontará su estreno frente a República Democrática del Congo, el mediocampista ya sabe cuál será su próximo desafío una vez finalizada la competencia. El Merengue apuesta por su experiencia y calidad para reforzar una plantilla que busca seguir compitiendo por todos los títulos, y Bernardo llega con el objetivo de aportar talento, liderazgo y jerarquía a uno de los clubes más exigentes del planeta.