Real Madrid cerró un fichaje de jerarquía para Mourinho: Bernardo Silva ya es blanco
El conjunto español confirmó la incorporación del talentoso mediocampista portugués, que llega tras una exitosa etapa en el Manchester City.
Después de semanas de especulaciones y versiones que lo ubicaban cerca del Santiago Bernabéu, el Real Madrid hizo oficial una de las incorporaciones más importantes del actual mercado de pases. Bernardo Silva fue anunciado como nuevo jugador del club español y comenzará una nueva etapa en su carrera luego de cerrar un exitoso ciclo en Inglaterra.
La entidad madrileña comunicó el acuerdo durante la madrugada de este miércoles y confirmó que el mediocampista portugués firmó contrato por dos temporadas. De esta manera, el futbolista de 31 años permanecerá vinculado al club hasta el 30 de junio de 2028, en una operación que despertó gran expectativa entre los aficionados merengues.
La llegada de Bernardo representa un movimiento de enorme relevancia para el equipo dirigido por José Mourinho. No se trata de una apuesta a futuro ni de una incorporación para desarrollar, sino de un futbolista completamente consolidado en la élite europea. Su trayectoria en el Manchester City lo convirtió en uno de los jugadores más respetados del continente gracias a su regularidad, inteligencia táctica y capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones ofensivas.
El comunicado difundido por la Casa Blanca fue breve y directo: "El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028". Con esas pocas líneas, el club puso fin a uno de los rumores más importantes del mercado europeo.
Más allá del anuncio institucional, la presentación tuvo un fuerte despliegue en redes sociales. El conjunto español compartió videos, imágenes y mensajes especiales para darle la bienvenida al portugués, siguiendo la línea habitual que utiliza cuando incorpora futbolistas de primer nivel. La repercusión fue inmediata y miles de hinchas celebraron la llegada de un jugador que acumula años de experiencia en competencias de máxima exigencia.
Bernardo desembarca en España tras nueve temporadas defendiendo la camiseta de los Citizens. Durante ese período se transformó en una pieza fundamental dentro del proyecto liderado por Pep Guardiola, participó en numerosas definiciones internacionales y conquistó un total de 20 títulos. Su aporte fue clave en una de las etapas más exitosas de la historia reciente del conjunto inglés.
Desde el punto de vista futbolístico, Mourinho incorpora un jugador extremadamente versátil. Bernardo puede desempeñarse como extremo, mediapunta o interior, adaptándose a distintos sistemas y necesidades tácticas. Su capacidad para asociarse en espacios reducidos, generar ventajas entre líneas y administrar los tiempos del juego lo convierten en una herramienta valiosa para cualquier entrenador.
Mientras continúa disputando el Mundial 2026 con la selección de Portugal, donde este miércoles afrontará su estreno frente a República Democrática del Congo, el mediocampista ya sabe cuál será su próximo desafío una vez finalizada la competencia. El Merengue apuesta por su experiencia y calidad para reforzar una plantilla que busca seguir compitiendo por todos los títulos, y Bernardo llega con el objetivo de aportar talento, liderazgo y jerarquía a uno de los clubes más exigentes del planeta.
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