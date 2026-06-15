Real Madrid sacude el mercado de pases: anunció el nuevo fichaje de Marc Cucurella
La llegada del defensor, que viene de dejar Chelsea, representa uno de los primeros movimientos fuertes del nuevo ciclo encabezado por José Mourinho.
Mientras la Selección de España concentra toda su atención en el inicio de su participación en el Mundial 2026, el Real Madrid protagonizó uno de los grandes impactos del mercado de pases europeo. El club presidido por Florentino Pérez confirmó la contratación de Marc Cucurella, quien se convertirá en nuevo jugador del conjunto blanco una vez finalizada la Copa del Mundo.
La entidad madrileña hizo oficial la operación a través de un comunicado en el que informó que alcanzó un acuerdo con Chelsea para concretar el traspaso del futbolista. De esta manera, el lateral izquierdo quedó vinculado al club español hasta el 30 de junio de 2032, firmando un compromiso de seis temporadas que demuestra la confianza depositada en él para el futuro del equipo.
La llegada de Cucurella se produce en un momento de importantes cambios dentro de la institución. Tras la reciente confirmación de José Mourinho como entrenador, la Casa Blanca comenzó a acelerar la planificación de la próxima temporada con el objetivo de recuperar protagonismo después de dos campañas sin conquistar títulos de gran relevancia.
El defensor español, de 27 años, arribará al Merengue con una amplia experiencia acumulada en la élite europea. Formado en las divisiones juveniles de Barcelona, también tuvo un paso destacado por Getafe antes de consolidarse en la Premier League con Brighton, rendimiento que le permitió dar el salto a Chelsea en 2022.
Durante su estadía en Londres logró disputar 166 encuentros oficiales, registró nueve goles y aportó doce asistencias. Además, integró los planteles que conquistaron la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes de ese mismo año, sumando experiencia en competencias internacionales de alto nivel.
Aunque las instituciones no brindaron detalles económicos de la transferencia, diferentes versiones indican que el acuerdo se habría cerrado por una cifra cercana a los 63 millones de dólares. Se trata de una inversión importante para reforzar una posición considerada prioritaria por el nuevo cuerpo técnico.
La salida de Cucurella de Chelsea se produjo luego de una temporada complicada para el conjunto inglés. El equipo finalizó lejos de los puestos de protagonismo en la Premier League y atravesó varios cambios internos. Incluso el propio futbolista había manifestado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones adoptadas por la dirigencia durante el último año.
Sin embargo, ahora el defensor tendrá la oportunidad de afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera. Vestir la camiseta del Real Madrid implica asumir una enorme responsabilidad y competir por todos los títulos posibles, una exigencia que Mourinho considera fundamental para reconstruir un equipo ganador.
Lejos de conformarse con esta incorporación, la dirigencia ya trabaja en nuevas operaciones. Entre los nombres que aparecen en carpeta figuran el zaguero Ibrahima Konaté, actualmente en Liverpool, además de Bernardo Silva y Denzel Dumfries. A su vez, el club intentó realizar una oferta millonaria por Julián Álvarez, aunque Atlético de Madrid rechazó la propuesta.
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