Real Madrid sacude el mercado de pases: anunció el nuevo fichaje de Marc Cucurella

Durante su estadía en Londres logró disputar 166 encuentros oficiales, registró nueve goles y aportó doce asistencias. Además, integró los planteles que conquistaron la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes de ese mismo año, sumando experiencia en competencias internacionales de alto nivel.

Aunque las instituciones no brindaron detalles económicos de la transferencia, diferentes versiones indican que el acuerdo se habría cerrado por una cifra cercana a los 63 millones de dólares. Se trata de una inversión importante para reforzar una posición considerada prioritaria por el nuevo cuerpo técnico.

La salida de Cucurella de Chelsea se produjo luego de una temporada complicada para el conjunto inglés. El equipo finalizó lejos de los puestos de protagonismo en la Premier League y atravesó varios cambios internos. Incluso el propio futbolista había manifestado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones adoptadas por la dirigencia durante el último año.

Sin embargo, ahora el defensor tendrá la oportunidad de afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera. Vestir la camiseta del Real Madrid implica asumir una enorme responsabilidad y competir por todos los títulos posibles, una exigencia que Mourinho considera fundamental para reconstruir un equipo ganador.

Lejos de conformarse con esta incorporación, la dirigencia ya trabaja en nuevas operaciones. Entre los nombres que aparecen en carpeta figuran el zaguero Ibrahima Konaté, actualmente en Liverpool, además de Bernardo Silva y Denzel Dumfries. A su vez, el club intentó realizar una oferta millonaria por Julián Álvarez, aunque Atlético de Madrid rechazó la propuesta.