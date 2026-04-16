Real Madrid tomó una drástica decisión con Franco Mastantuono para darle lugar a Nico Paz

El Real Madrid atraviesa una tormenta de la que parece no tener salida. Luego de quedar eliminado de la Champions League ante el Bayern Múnich y con el Barcelona cómodo en la cima de LaLiga, la directiva ya planea una reestructuración total para la próxima temporada. En este contexto, el nombre de Franco Mastantuono quedó en el centro de la escena, pero no por una buena noticia.