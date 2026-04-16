Real Madrid tomó una drástica decisión con Franco Mastantuono para darle lugar a Nico Paz
Tras la eliminación en la Champions, el Merengue prepara una "limpieza" profunda del plantel. El juvenil ex River es uno de los apuntados para salir tras la crisis de resultados.
El Real Madrid atraviesa una tormenta de la que parece no tener salida. Luego de quedar eliminado de la Champions League ante el Bayern Múnich y con el Barcelona cómodo en la cima de LaLiga, la directiva ya planea una reestructuración total para la próxima temporada. En este contexto, el nombre de Franco Mastantuono quedó en el centro de la escena, pero no por una buena noticia.
Según reveló el portal español El Mundo, el futuro del volante argentino en Madrid estaría sentenciado de cara a la próxima campaña. La razón principal tiene nombre y apellido: Nico Paz. El mediocampista, que hoy brilla en el Como de Italia, tiene su regreso casi confirmado para julio y el club decidió priorizarlo como la gran apuesta de recambio.
Esta vuelta le cierra las puertas a Mastantuono, quien ya de por sí corre desde atrás en la consideración frente a figuras como Jude Bellingham y la joya turca Arda Güler. Ante la falta de minutos y la superpoblación en su puesto, la dirigencia merengue evalúa seriamente ceder a préstamo al joven de 18 años para que no pierda rodaje.
La salida de Mastantuono no sería la única. El Madrid prepara una lista de bajas extensa que incluye a históricos y futbolistas que no rindieron lo esperado:
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Final de ciclo: Alaba, Carvajal y Rüdiger terminan sus vínculos (solo el alemán estaría cerca de renovar).
Puerta de salida: Ceballos, Fran García y Asencio tienen vía libre para buscar club.
Préstamos: Además del argentino, el juvenil Gonzalo García también saldría cedido, mientras que se espera el regreso de Endrick para sumarse al ataque.
Los números de Franco Mastantuono en Real Madrid
A lo largo de su primera temporada como jugador de Real Madrid, el volante ofensivo de 18 años lleva disputados un total de 29 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó una asistencia. Además recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 1233 minutos en cancha.
Con este panorama, el futuro de la joya argentina parece estar lejos de Madrid, al menos por el próximo año, mientras el club intenta rearmarse tras una temporada para el olvido que lo dejó sin títulos y con la necesidad de apostar por caras conocidas como la de Nico Paz.
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