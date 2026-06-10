A un paso de iniciar una nueva etapa en Real Madrid: José Mourinho se despidió de Benfica

La parte más personal de la despedida estuvo enfocada en los futbolistas. El DT aprovechó la ocasión para agradecer el compromiso del plantel y dejó una frase característica de su estilo. “A los jugadores con los que he tenido el placer de trabajar, les dejo un sincero agradecimiento y mis deseos del mayor éxito personal y profesional. Me llevo la convicción de que, más que un momento, hemos creado un vínculo duradero: mi jugador un día, mi jugador para siempre”, expresó.

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Real Madrid pagará 15 millones por Mourinho: así será su CT

Mientras tanto, la expectativa se traslada a Madrid. Diversos informes indican que el club español ya notificó formalmente su intención de ejecutar la cláusula de rescisión del entrenador. La operación tendría un costo cercano a los 15 millones de euros, cifra considerablemente superior a la que hubiera debido desembolsar semanas atrás, antes de determinados movimientos institucionales y contractuales.

Según trascendió, el cuerpo técnico que lo acompañaría ya está definido. Pedro Machado y João Tralhão serían sus asistentes principales, mientras que Antonio Dias ocuparía el cargo de preparador físico. A ellos se sumarían Roberto Merella como analista y Nuno Santos como entrenador de arqueros. Con la despedida ya consumada en Portugal, todo parece encaminado para que Mourinho vuelva a uno de los escenarios más importantes de su carrera y escriba un nuevo capítulo en la historia de la Casa Blanca.