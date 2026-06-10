A un paso de iniciar una nueva etapa en Real Madrid: José Mourinho se despidió de Benfica
El entrenador portugués publicó un mensaje de agradecimiento tras confirmarse su salida del club lisboeta. En España ya esperan su regreso al banco del Santiago Bernabéu.
José Mourinho cerró oficialmente su ciclo en Benfica y lo hizo mediante un mensaje que rápidamente recorrió el mundo del fútbol. Después de que la institución portuguesa anunciara el final de su vínculo contractual, el entrenador eligió las redes sociales para expresar su gratitud antes de embarcarse en el que sería uno de los desafíos más importantes de su carrera: volver a dirigir al Real Madrid.
La publicación del técnico no estuvo cargada de emociones excesivas ni de grandes reflexiones sobre su paso por el club. Por el contrario, mantuvo un tono sobrio y protocolar, centrado en agradecer a quienes formaron parte de su experiencia en Lisboa. La brevedad y el estilo del mensaje llamaron la atención de muchos seguidores, especialmente teniendo en cuenta la magnitud de la noticia y el fuerte impacto que tuvo su salida en el fútbol portugués.
“Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que se me ha concedido de trabajar al servicio del Sport Lisboa e Benfica. Representar a este club ha sido un honor y un privilegio“, escribió Mou en el inicio de su despedida pública. Las palabras estuvieron dirigidas principalmente a la conducción de la institución que apostó por él para liderar un proyecto ambicioso durante la última temporada.
El entrenador también dedicó un reconocimiento especial a quienes trabajan diariamente en la estructura deportiva del club. “Dirijo igualmente unas palabras de reconocimiento a todos los profesionales del Benfica Campus, cuyo profesionalismo, dedicación y competencia han sido ejemplares”, señaló en otro tramo de su mensaje, destacando el respaldo que recibió durante su estadía.
La parte más personal de la despedida estuvo enfocada en los futbolistas. El DT aprovechó la ocasión para agradecer el compromiso del plantel y dejó una frase característica de su estilo. “A los jugadores con los que he tenido el placer de trabajar, les dejo un sincero agradecimiento y mis deseos del mayor éxito personal y profesional. Me llevo la convicción de que, más que un momento, hemos creado un vínculo duradero: mi jugador un día, mi jugador para siempre”, expresó.
Real Madrid pagará 15 millones por Mourinho: así será su CT
Mientras tanto, la expectativa se traslada a Madrid. Diversos informes indican que el club español ya notificó formalmente su intención de ejecutar la cláusula de rescisión del entrenador. La operación tendría un costo cercano a los 15 millones de euros, cifra considerablemente superior a la que hubiera debido desembolsar semanas atrás, antes de determinados movimientos institucionales y contractuales.
Según trascendió, el cuerpo técnico que lo acompañaría ya está definido. Pedro Machado y João Tralhão serían sus asistentes principales, mientras que Antonio Dias ocuparía el cargo de preparador físico. A ellos se sumarían Roberto Merella como analista y Nuno Santos como entrenador de arqueros. Con la despedida ya consumada en Portugal, todo parece encaminado para que Mourinho vuelva a uno de los escenarios más importantes de su carrera y escriba un nuevo capítulo en la historia de la Casa Blanca.
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