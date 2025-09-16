Real Madrid venció 2-1 a Marsella con doblete de Mbappé y récord histórico de Franco Mastantuono

En la próxima fecha, el Real Madrid visitará al Kairat Almaty de Kazajistán, mientras que el Olympique de Marsella recibirá al Ajax de Ámsterdam en el Vélodrome.

Timothy Weah abrió el marcador para el equipo visitante:

¡SORPRESA EN EL BERNABÉU! ¡MARSELLA LE GANA 1-0 AL REAL POR EL GOL DE WEAH, EL HIJO DE GEORGE WEAH!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Kylian Mbappé, de penal, igualó el encuentro en el Santiago Bernabeú:

¡MBAPPÉ LE GANÓ EL DUELO A RULLI! ¡KIKI PARA EL 1-1 DEL REAL MADRID!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Doblete de Mbappé para dar vuelta el marcador:

¡DOBLETE DE MBAPPÉ PARA DARLO VUELTA: REAL MADRID 2-1 MARSELLA!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Real Madrid vs. Olympique de Marsella: probables formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni; Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz o Franco Mastantuono, Kylian Mbappe. DT: Xabi Alonso.

Real Madrid vs. Olympique de Marsella: otros datos

Hora: 16:00.

16:00. Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid).

Santiago Bernabéu (Madrid). Árbitro: Irfan Peljto.

Irfan Peljto. VAR: Dennis Highler.

Dennis Highler. TV: ESPN.