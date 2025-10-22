Real Madrid vs. Juventus, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El conjunto blanco suma puntaje ideal en la fase de liga y quiere estirar su racha frente a una Vecchia Signora que aún no logra ganar en el torneo.
Real Madrid y Juventus se medirán este miércoles a partir de las 16:00 en el Estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la tercera jornada de la Champions League 2025/26. El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega como uno de los equipos más en forma del continente y buscará seguir con su paso arrollador ante un equipo italiano que, pese a no haber perdido, aún no consiguió su primera victoria en la competición. El encuentro promete intensidad y jerarquía entre dos históricos del fútbol europeo.
El Merengue comenzó la Champions con dos triunfos contundentes: primero superó 2-1 al Olympique de Marsella en un partido complicado y luego goleó 5-0 al Kairat de Kazajistán, mostrando todo su poder ofensivo. Con seis puntos sobre seis posibles, el madrileño lidera su grupo y se consolida como candidato firme al título. En el ámbito local, también atraviesa un gran presente: lidera LaLiga con 24 puntos, producto de ocho victorias y una sola derrota, la sufrida en el clásico ante Atlético Madrid, donde cayó 2-5.
La Vecchia Signora, en cambio, no ha podido encontrar regularidad. En sus dos primeras presentaciones igualó 4-4 con Borussia Dortmund y 2-2 frente a Villarreal, dejando escapar ventajas en ambos encuentros. Ese rendimiento lo mantiene en una posición incómoda dentro de la fase de liga, y el duelo en Madrid aparece como una prueba crucial para sus aspiraciones. En la Serie A, los dirigidos por Massimiliano Allegri se ubican séptimos con 12 puntos, tras un andar irregular de tres triunfos, tres empates y una derrota.
Con figuras jóvenes como Franco Mastantuono brillando y un plantel plagado de talento, el local quiere reafirmar su condición de potencia en casa y dar otro paso rumbo a los octavos de final. La visita, urgida de resultados, deberá mostrar su mejor versión para resistir la presión del Bernabéu y soñar con una victoria que la devuelva a la pelea por la clasificación.
Real Madrid vs. Juventus: probables formaciones
- Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.
- Juventus: Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Kalulu; Francisco Conceição; David, Kenan Yildiz. DT: Igor Tudor.
Real Madrid vs. Juventus: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Santiago Bernabéu.
- Árbitro: Slavko Vincic (SVN).
- VAR: Bastian Dankert (ALE).
- TV: Fox Sports y Disney+.
