Cuáles fueron las figuras que decepcionaron en el Real Madrid

Michael Owen

El ex delantero de la Selección de Inglaterra llegó al Real Madrid en 2004 y anotó 13 goles en 36 partidos del campeonato español. Sin embargo, Owen no fue titular indiscutible y por esta razón decidió dejar la “Casa Blanca” solo un año después de su fichaje. De acuerdo a Arrigo Sacchi, quien se desempeñaba como director de futbol del Real Madrid, la salida de Owen no fue algo que quería la directiva española, pero el exjugador les pidió marcharse para tener más minutos de cara a la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Arjen Robben

Robben firmó con el Real Madrid en 2007. Arjen no logró consolidarse en Madrid y aunque tenía el deseo de continuar, el ex Chelsea salió del club en 2009 por la necesidad del Real de ingresar dinero a sus arcas tras los fichajes millonarios que había realizado Florentino Pérez. "No era solo Ronaldo. Florentino Pérez regresó como presidente del club y luego compró a Ronaldo y también a Kaká, Benzema y Xabi Alonso. Gastaron tanto dinero que nos dijeron que necesitaban hacer un poco de dinero con las salidas. Para mí fue una pena porque tuve una muy buena relación con el exentrenador Manuel Pellegrini. Además, quizás tuve la mejor pretemporada de mi carrera", señaló en declaraciones a AS en su momento.

Kaká

El traspaso del brasileño al Real Madrid en 2009 procedente del AC Milán fue uno de los movimientos más importantes durante esa ventana de transferencias, debido a que era considerado uno de los mejores jugadores a nivel mundial. Lamentablemente para los aficionados del Real Madrid, Kaká estuvo muy lejos de su mejor nivel durante su periodo vestido de blanco. En entrevista con Grande Círculo de SporTV en 2018, Kaká aseguró que su paso irregular por el Madrid fue culpa de las lesiones y Jose Mourinho. "Por culpa de la continuidad. En primer lugar, por las lesiones. El primer año tuve un problema en la cadera, luego en el aductor, me opero después del Mundial, estoy seis meses parado y cuando vuelvo está Mourinho. Mi problema en el Madrid fue primero la continuidad y luego el entrenador. Pasé tres años tratando de convencer al Mourinho de que podía tener más oportunidades. Era una elección suya, estaba fuera de mi control. Lo que hacía era ser un excelente profesional", reveló el astro brasilero.