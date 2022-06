Ronaldo sueña con tener a Dani Alves y Marcelo en el Valladolid

En la actualidad, tanto el lateral derecho como el izquierdo están sin club. Dani Alves anunció su salida del Barcelona luego de un breve regreso que duró tan solo una temporada y Marcelo cerró su ciclo en el Real Madrid tras 16 años y 25 títulos.

A Dani Alves, Ronaldo le ofrecerá la oportunidad de tener continuidad y de llegar con ritmo para ser una alternativa para Tité en la selección de Brasil de cara al Mundial de Qatar 2022.

En tanto que Marcelo aún no considera un regreso al fútbol de su país ya que quiere quedarse en Europa. Su hijo juega en las inferiores del Real Madrid y la idea es mantenerse cerca de él. El trayecto entre Valladolid y la capital no es tan largo, por lo que los traslados constantes no serían un problema.