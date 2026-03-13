Reapareció Riquelme y anunció la ampliación de la Bombonera: "Si tuvieran algo malo mío, estaría preso"

Riquelme lanzó duras críticas a la oposición y el fin de las "mentiras"

Fiel a su estilo, Riquelme no ahorró críticas para la gestión anterior y las promesas de la oposición sobre estadios nuevos o mudanzas. El dirigente fue tajante: "La Bombonera no se puede mover de acá". Además, sepultó los proyectos alternativos como el "Esloveno" o el "360" basándose en una restricción legal que pocos mencionaban.

Patrimonio de la Ciudad: "El hincha tiene que saber una cosa: hay una ley que declaró a esas casas Patrimonio de la Ciudad . No se pueden tocar. El estadio esloveno o el 360 no se pueden hacer".

"El hincha tiene que saber una cosa: hay una ley que declaró a esas casas . No se pueden tocar. El estadio esloveno o el 360 no se pueden hacer". El trato a los vecinos: "Dije que hablaría con ellos, pero no tengo derecho a decirle a alguien que se vaya de su casa. Les pido que no le mientan más al hincha".

"Dije que hablaría con ellos, pero no tengo derecho a decirle a alguien que se vaya de su casa. Les pido que no le mientan más al hincha". El estado del club: "Encontramos el club y el estadio abandonados. Esta gente no arregló ni la puerta principal".

La Bombonera "Europea" y el rechazo a las Sociedades Anónimas

Román descartó rotundamente la necesidad de capitales externos para la obra y lanzó un dardo al modelo de River Plate respecto al nombre del estadio. "Nuestro nombre no creo que se cambie jamás", afirmó, ratificando que la remodelación se hará con recursos propios y esfuerzo de los socios.

"Queremos que la Bombonera sea la más linda del mundo. Va a parecer un estadio de Europa, como debe ser", vaticinó el ídolo, quien también denunció "maldades" y trabas políticas que frenan el crecimiento de otras áreas del club, como el nuevo polideportivo.

Otras frases destacadas del Riquelme

"Si tuvieran una cosa mala de Riquelme, Riquelme estaría preso con cadena perpetua. Soy el grano más grande que le apareció a este señor, y me da felicidad que sea así porque yo amo a mi club".

"Soy el grano más grande. Si le quieren hacer todas las maldades a Riquelme, háganlas, pero no le mientan más al hincha".

"No creo que vuelvan (la oposición) nunca más".

"La Bombonera es la cancha más linda del mundo porque es la única que se mueve. Siendo futbolista lo sentís".