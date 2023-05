Federico Redondo palpita la Copa del Mundo: "Jugar un Mundial en tu país es lo mejor que te puede pasar"

Redondo, de gran nivel en Argentinos Juniors, se sumó al plantel de Mascherano luego de haber quedado afuera de la lista del torneo Sudamericano que se jugó en Colombia a principios de año.

"Estoy muy contento de estar acá. Estuve cuando arrancó el proceso pero después me quedé afuera del Sudamericano. Me enteré de la citación por la publicación de la lista, pero todavía no hablé personalmente con Mascherano", contó el hijo de Fernando, exfigura de Real Madrid y del seleccionado nacional.

Luego de la eliminación en el clasificatorio sudamericano, la "albiceleste" se ganó la posibilidad de disputar el Mundial por la baja de Indonesia como sede del torneo que comenzará el próximo 20 de mayo.

"No tomamos como una presión la localía, porque creo que será un empuje y nos va a ayudar", señaló el volante central del "bicho", que tendrá una "linda" competencia en el puesto con Máximo Perrone, de Manchester City; Mateo Tanlongo, de Sporting de Portugal, e Ignacio Miramón, de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Tenemos un gran plantel y muchos jugadores de jerarquía y buen pie, sobre todo en la mitad de cancha. Estoy seguro que al que le toque jugar lo hará de la mejor manera", remarcó. Del plantel de 21 futbolistas, Redondo es uno de los que más rodaje tiene en primera división y este año le sumó la experiencia de la Copa Libertadores.

Sobre la ausencia de otros futbolistas que se destacan en Europa como Alejandro Garnacho o Facundo Buonanotte en Manchester United y Brighton and Hove, de Inglaterra, respectivamente, Redondo aseguró que seguramente tendrán "revancha" por la "calidad" que tienen.