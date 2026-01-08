Cambios en la Fórmula 1 en 2026: así será la nueva clasificación que deberá afrontar Franco Colapinto
La llegada de una nueva escudería obligó a modificar el sistema de qualy y el piloto argentino de Alpine tendrá un escenario distinto para pelear sus posiciones en la parrilla.
La Fórmula 1 se encamina hacia la temporada 2026 con una serie de transformaciones reglamentarias que comienzan a sentirse incluso antes de que los autos salgan a pista. Una de las novedades más relevantes tiene que ver con el formato de clasificación, que será ajustado a partir de la incorporación de Cadillac como nueva escudería. Este cambio no es menor: la parrilla pasará de 20 a 22 monoplazas, lo que obligó a la FIA a redefinir la estructura de la qualy sin alterar su esencia.
A pesar de las modificaciones, el sistema de tres rondas se mantendrá vigente. La Q3, instancia decisiva en la que los diez pilotos más rápidos luchan por la pole position y ordenan las primeras posiciones de salida, seguirá funcionando de la misma manera que en las últimas temporadas. Sin embargo, los cambios aparecerán en las dos fases iniciales, donde se producirá una eliminación adicional en cada una de ellas.
Hasta el cierre de la temporada pasada, tanto en la Q1 como en la Q2 quedaban fuera de competencia los cinco pilotos más lentos. Con el nuevo escenario de 22 autos en pista, ese número se ampliará a seis eliminados por ronda. De esta manera, la primera tanda de clasificación dejará afuera a los corredores ubicados entre el 17° y el 22° puesto, mientras que en la segunda fase se despedirán quienes finalicen entre el 11° y el 16° lugar.
La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 obligó a realizar cambios en las clasificaciones
Para Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine y una de las grandes apuestas nacionales en la F1, este ajuste representa un nuevo desafío. Compartiendo equipo con Pierre Gasly, el joven corredor deberá adaptarse a un contexto más exigente, donde cada error puede costar caro y la competencia por avanzar de ronda será aún más intensa. Con más autos en pista y menos margen de error, la regularidad en las vueltas rápidas será clave.
El nuevo formato establece que la Q1 tendrá una duración de 18 minutos, tiempo en el que los 22 pilotos buscarán marcar su mejor registro. Luego, los 16 sobrevivientes repetirán el proceso durante 15 minutos en la Q2, con el objetivo de meterse entre los diez mejores. Finalmente, la Q3 contará con 12 minutos para definir el orden definitivo de largada de la carrera principal, según los tiempos obtenidos.
En cuanto a las clasificaciones Sprint, también se mantendrá la estructura de tres fases, aunque con diferencias importantes. Las sesiones serán más cortas y los neumáticos estarán reglamentados de manera estricta: compuestos medios para la SQ1 y SQ2, y blandos obligatorios en la SQ3. Este detalle añadirá una variable estratégica adicional que los equipos deberán gestionar con precisión.
Con estos cambios, la Máxima busca mantener el espectáculo y la competitividad en un contexto de crecimiento. Para Colapinto, la temporada 2026 se presenta como una prueba de adaptación constante, donde cada sábado de clasificación será una batalla clave para construir su lugar en la categoría reina del automovilismo.
