Cambios en la Fórmula 1 en 2026: así será la nueva clasificación que deberá afrontar Franco Colapinto

En cuanto a las clasificaciones Sprint, también se mantendrá la estructura de tres fases, aunque con diferencias importantes. Las sesiones serán más cortas y los neumáticos estarán reglamentados de manera estricta: compuestos medios para la SQ1 y SQ2, y blandos obligatorios en la SQ3. Este detalle añadirá una variable estratégica adicional que los equipos deberán gestionar con precisión.

Con estos cambios, la Máxima busca mantener el espectáculo y la competitividad en un contexto de crecimiento. Para Colapinto, la temporada 2026 se presenta como una prueba de adaptación constante, donde cada sábado de clasificación será una batalla clave para construir su lugar en la categoría reina del automovilismo.