República Checa vs. España, por la UEFA Nations League: horario, formaciones y TV
La "Roja" buscará defender la cima del Grupo A3 en su visita a Praga. República Checa, en tanto, intentará conseguir su primera victoria en la competencia.
República Checa y España juegan este jueves, desde las 16:45 (hora argentina), en el Epet Arena de Praga en el marco de la quinta fecha de la UEFA Nations League. El encuentro, correspondiente al Grupo A3, será televisado por Disney+ Premium.
El seleccionado español, dirigido por Luis de la Fuente, llega como líder de la zona con 12 puntos, producto de cuatro victorias consecutivas. La "Roja" comenzó el certamen con un triunfo por 3-2 ante Inglaterra en Wembley y luego superó a Croacia (4-1), República Checa (3-1) y nuevamente a los croatas (2-1).
De esta manera, buscará una nueva victoria para consolidarse en lo más alto de la tabla y llegar con confianza a la última jornada, cuando reciba al seleccionado inglés en condición de local. Además, el conjunto español ya tiene asegurada su clasificación a los cuartos de final.
Por su parte, República Checa atraviesa un presente complicado y todavía no consiguió sumar en la competencia: perdió sus cuatro presentaciones: cayó 2-1 ante Croacia, 2-0 y 3-0 frente a Inglaterra y 3-1 contra España. Por este motivo, necesita una victoria para intentar salir del último puesto y llegar con posibilidades de mantener la categoría a la última fecha, cuando visiten a Croacia.
Formaciones de República Checa vs. España por la Nations League
- República Checa: Antonín Kinský; Michal Sácek, Ladislav Krejcí, Štepán Chaloupek, Jirí Sláma; Roman Macek, Alex Král; Matej Radosta, Ondrej Lingr, Lukáš Ambros; Adam Hlozek. DT: Santi Denia.
- España: David Raya; Iván Fresneda, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Fran García; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Roberto Fernández y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Horario y televisación
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Hora: 16:45.
Estadio: Epet ARENA, Praga.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: Disney+ Premium.
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