República Checa vs. España, por la UEFA Nations League: horario, formaciones y TV

Por su parte, República Checa atraviesa un presente complicado y todavía no consiguió sumar en la competencia: perdió sus cuatro presentaciones: cayó 2-1 ante Croacia, 2-0 y 3-0 frente a Inglaterra y 3-1 contra España. Por este motivo, necesita una victoria para intentar salir del último puesto y llegar con posibilidades de mantener la categoría a la última fecha, cuando visiten a Croacia.