Revelan el sueldo millonario que gana Kylian Mbappé en Real Madrid

En primera instancia, el medio de comunicación francés L’Equipe señaló que Mbappé contaba con un salario mucho más bajo que los 72 millones de euros brutos que percibía en Paris Saint-Germain. Sin embargo, no proporcionó más detalles al respecto. Posteriormente llegó el turno de la información de Cadena SER, que manifestó que el delantero de 25 años de edad cobra 26 millones de euros brutos , una cantidad superior a los 22,5 millones de David Alaba y a los 21,9 millones de Luka Modric.

mbappe Kylian Mbappé juega actualmente en el Real Madrid

Finalmente, en las últimas horas, el periodista Ramón Álvarez de Mon, de medios como Radio Marca, Gol, OK Diario y La Galerna proporcionó las cifras definitivas sobre el salario que tiene Mbappé en el equipo comandado estratégicamente por Carlo Ancelotti. Así las cosas, el periodista indicó que, entre salario y prima de fichaje, Mbappé percibe 36 millones de euros brutos. Sí, un monto que sigue estando muy por debajo de lo que el propio jugador francés ganaba en Paris Saint-Germain, su anterior equipo.

¿Crisis en Francia? Mbappé no fue convocado por Deschamps

El delantero Kylian Mbappé no fue convocado por Didier Deschamps, por lo que se especula con una complicada interna entre ellos. El entreandor de la Selección de Francia reveló la lista de convocados y se destacó la ausencia del goleador del último Mundial que atraviesa un flojo momento tras su arribo al Real Madrid de España.

En conferencia de prensa, Deschamps detalló que “es mi decisión, es mejor así. Puedo entender si eso no es suficiente, pero no voy a entrar en una discusión que lleve a interpretaciones. No quiero decir nada más”.

mbappe deschamps francia.jpg

Además, reveló que tuvo conversaciones con Mbappé, “pero no voy a entrar en eso… Podemos discrepar en ciertos temas, pero es mi responsabilidad tomar decisiones. Esa es la que he tomado sobre esta reunión. Lo repito: porque es mejor así”.

“Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia, con dos partidos por delante”, cerró.