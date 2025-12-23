Revés para Marcelo Moretti: la Justicia rechazó su pedido y no podrá recuperar la presidencia de San Lorenzo

En el documento judicial, se remarcó que “el pretensor no ha expresado —menos aún acreditado de forma liminar— cuáles serían las razones que lo conducen a cuestionar los actos asociativos que menciona”. Además, el juzgado señaló que no se configuró el llamado “peligro en la demora”, requisito clave para otorgar una medida cautelar. “Así las cosas, frente a la orfandad argumental que presenta el escrito en despacho, se resuelve: Rechazar la medida cautelar peticionada”, concluyó el fallo, cerrando la vía judicial inmediata que había intentado el expresidente del Ciclón.