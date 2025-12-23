Revés para Marcelo Moretti: la Justicia rechazó su pedido y no podrá recuperar la presidencia de San Lorenzo
El expresidente pidió anular la acefalía, pero el Juzgado N°51 rechazó la cautelar y ratificó a Sergio Costantino como presidente interino del club.
El intento de Marcelo Moretti por volver a conducir San Lorenzo sufrió un duro revés judicial. El expresidente había presentado una cautelar para que se declarara inválida la reunión de Comisión Directiva que determinó la acefalía institucional, pero la Justicia desestimó el pedido y dejó firme el actual escenario dirigencial. La resolución fue emitida por el Juzgado N°51, que consideró insuficientes los argumentos presentados por el mandatario para cuestionar los actos asociativos del club y para justificar una intervención urgente.
En el documento judicial, se remarcó que “el pretensor no ha expresado —menos aún acreditado de forma liminar— cuáles serían las razones que lo conducen a cuestionar los actos asociativos que menciona”. Además, el juzgado señaló que no se configuró el llamado “peligro en la demora”, requisito clave para otorgar una medida cautelar. “Así las cosas, frente a la orfandad argumental que presenta el escrito en despacho, se resuelve: Rechazar la medida cautelar peticionada”, concluyó el fallo, cerrando la vía judicial inmediata que había intentado el expresidente del Ciclón.
La presentación de Moretti se dio luego de la reunión de Comisión Directiva realizada el martes pasado por la noche, en la que más de la mitad de sus integrantes presentaron la renuncia. Esa situación derivó en la declaración de acefalía y en su apartamiento formal del cargo.
La asamblea y el nuevo escenario en San Lorenzo
Tras ese paso, el club convocó a una Asamblea Extraordinaria que se llevó a cabo este lunes en el Nuevo Gasómetro. Allí, Sergio Costantino fue elegido presidente interino y se fijó el llamado a elecciones para el próximo 30 de mayo de 2026. La misma contó con la presencia de 79 integrantes. Costantino se impuso con 35 votos, superando a Matías Lammens, que obtuvo 31. Hubo 11 abstenciones y César Francis recibió dos apoyos.
Luego de asumir, Costantino brindó una conferencia de prensa en la que marcó las prioridades de su gestión transitoria. “Es tiempo de mirar hacia adelante, de hacer más grande a nuestro club y terminar con los egos”, afirmó. También hizo foco en la situación económica: “Hay que empezar a poner orden en las inhibiciones, trabajar en las deudas con el plantel y descongelar las cuentas”.
En relación al conflicto institucional, fue contundente: “Hoy tenemos una comisión directiva legítima. San Lorenzo no puede esperar más chicanas políticas”. Con el fallo judicial en contra de Moretti, el escenario dirigencial quedó ratificado y el club de Boedo avanza hacia un proceso electoral que definirá su futuro.
