Ricardo Centurión y una nueva oportunidad: es nuevo jugador de Racing de Córdoba

El exfutbolista de Boca, Racing y San Lorenzo viene de una etapa de continuidad en el fútbol boliviano, algo que no había logrado en sus experiencias anteriores en Argentina. Disputó 31 partidos oficiales, convirtió 9 goles y aportó 4 asistencias, números que le permitieron recuperar ritmo y confianza. Sin embargo, su intención era regresar al país, tanto por cuestiones deportivas como personales, ya que busca estar más cerca de su hija y desarrollarse en un entorno que conoce.