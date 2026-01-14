Ricardo Centurión y una nueva oportunidad: es nuevo jugador de Racing de Córdoba
El delantero está a un paso de firmar con la institución tras su aceptable paso por el fútbol boliviano y busca estabilidad dentro y fuera de la cancha.
Ricardo Centurión está cerca de escribir un nuevo capítulo en su carrera profesional. Luego de su paso por Oriente Petrolero de Bolivia, el delantero volverá al fútbol argentino y todo indica que lo hará vistiendo la camiseta de Racing de Córdoba, equipo que milita en la Primera Nacional. Las negociaciones están avanzadas y el jugador ya se encuentra en la provincia, a la espera de resolver los últimos detalles contractuales para concretar su incorporación.
El exfutbolista de Boca, Racing y San Lorenzo viene de una etapa de continuidad en el fútbol boliviano, algo que no había logrado en sus experiencias anteriores en Argentina. Disputó 31 partidos oficiales, convirtió 9 goles y aportó 4 asistencias, números que le permitieron recuperar ritmo y confianza. Sin embargo, su intención era regresar al país, tanto por cuestiones deportivas como personales, ya que busca estar más cerca de su hija y desarrollarse en un entorno que conoce.
En declaraciones recientes, Centurión se mostró reflexivo respecto de su presente y del proceso que atravesó en los últimos años. “Estoy en paz, tranquilo y cuidándome desde que vine a Oriente (Petrolero de Bolivia). Me sirvió a mí, en lo personal, para dar una muestra de carácter y demostrar que todavía puedo jugar al fútbol“, aseguró, dejando en claro que esta etapa fue clave para reordenar su vida.
El último paso de Ricardo Centurión por el fútbol argentino
Su última aparición en el fútbol argentino se remonta al 16 de abril de 2023, cuando jugó en el empate sin goles entre Barracas Central y Vélez. Desde entonces, su carrera estuvo marcada por la irregularidad y por situaciones extradeportivas que lo alejaron de los primeros planos. A fines de 2024 se desvinculó definitivamente del Fortín, donde había quedado relegado y sin lugar en el plantel profesional.
El vínculo de Centurión con Vélez había comenzado a mediados de 2020, cuando el club adquirió su pase a Racing. Con la intención de que recuperara nivel y motivación, fue cedido a préstamo en dos oportunidades: primero a San Lorenzo, donde apenas sumó 12 partidos, y luego a Barracas Central, con 10 presentaciones. Ninguna de esas experiencias logró consolidarlo de manera definitiva.
Ahora, Racing de Córdoba aparece como una apuesta diferente. En un contexto menos expuesto, pero igualmente competitivo, el delantero buscará reencontrarse con su mejor versión y sostener la regularidad que mostró en Bolivia. Para el club cordobés, su llegada representa una incorporación de jerarquía y experiencia; para Centurión, una nueva chance de demostrar que todavía tiene mucho para aportar dentro de una cancha.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario