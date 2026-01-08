Ricardo Centurión volvería a jugar en Argentina: podría ser refuerzo de un club del ascenso
Tras un buen paso por el fútbol boliviano, el talentoso volante quedó libre y negocia para volver a competir en el país, incluso sin descartar la Primera Nacional.
Ricardo Centurión atraviesa un momento de redefinición en su carrera y todo indica que su próximo destino estará nuevamente en el fútbol argentino. A pocos días de cumplir 33 años y luego de reencontrarse con su mejor versión en Bolivia, el volante ofensivo cerró su etapa en Oriente Petrolero y quedó con el pase en su poder, listo para asumir un nuevo desafío que marque un punto de inflexión en su recorrido profesional. mercado de pases
Luego de salidas conflictivas y ciclos cortos en Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Barracas Central, Centurión logró recuperar sensaciones positivas con la pelota en el equipo de Santa Cruz de la Sierra. Allí volvió a sentirse importante, fue una de las figuras del plantel y encontró continuidad, algo que no conseguía desde hacía varias temporadas. Ese contexto favorable le permitió mostrar nuevamente su talento y sostener un nivel competitivo.
Durante el 2025, Ricky disputó 31 partidos oficiales con la camiseta del conjunto boliviano, acumulando un total de 1.712 minutos en cancha. Sus números fueron contundentes: marcó 9 goles y entregó 4 asistencias, igualando la mejor marca goleadora de toda su carrera en una misma temporada. Más allá de las estadísticas, su influencia en el juego fue determinante y volvió a ser ese futbolista desequilibrante que supo brillar en el fútbol argentino y en el exterior.
Con el cierre de su contrato, Centurión se encuentra en condición de libre y ya comenzó a negociar su regreso al país. Según trascendió, Racing de Córdoba aparece como el principal interesado en sumarlo para disputar la Primera Nacional en la temporada 2026. La posibilidad de jugar en el ascenso no representa un obstáculo para el jugador, que prioriza otros aspectos en esta etapa de su vida.
El propio Centurión fue claro al explicar sus motivaciones. “La idea que tengo es volver para estar cerca de mi hija, de mi familia, demostrarme a mí mismo y a los que no me tienen confianza que soy el de antes. Tuve un periodo malo en mi vida, pero no tengo ninguna vergüenza”, expresó, dejando en evidencia una postura autocrítica y madura respecto de su pasado reciente.
Lejos de mostrarse exigente en cuanto al nivel de competencia, el volante asumió con naturalidad la chance de jugar en la B Nacional. “Quiero demostrar en el fútbol argentino que mi fútbol es otro. Se van a sorprender del fútbol que tengo ahora porque soy más pensante, leo las jugadas antes. A mí no se me cae ningún anillo si tengo que jugar en la B Nacional para hacer méritos y hacerme ver”, aseguró.
Así, Ricardo Centurión se prepara para una nueva oportunidad en su carrera, con el objetivo de reencontrarse definitivamente con su mejor versión, recuperar continuidad y demostrar que todavía tiene fútbol de sobra para ofrecer, sin importar la categoría.
