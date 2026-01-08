Ricardo Centurión volvería a jugar en Argentina: podría ser refuerzo de un club del ascenso

ricardo centurion 1

Lejos de mostrarse exigente en cuanto al nivel de competencia, el volante asumió con naturalidad la chance de jugar en la B Nacional. “Quiero demostrar en el fútbol argentino que mi fútbol es otro. Se van a sorprender del fútbol que tengo ahora porque soy más pensante, leo las jugadas antes. A mí no se me cae ningún anillo si tengo que jugar en la B Nacional para hacer méritos y hacerme ver”, aseguró.

Así, Ricardo Centurión se prepara para una nueva oportunidad en su carrera, con el objetivo de reencontrarse definitivamente con su mejor versión, recuperar continuidad y demostrar que todavía tiene fútbol de sobra para ofrecer, sin importar la categoría.