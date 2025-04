Ricardo La Volpe quiere regresar al fútbol argentino: se postuló para dirigir un club

Pese a haber declarado en el pasado que la presión del puesto y la relación con los periodistas lo habían alejado del banco de suplentes, el exarquero reconoció ahora que la pasión sigue intacta: "Me cansé de dirigir, pero si me llaman, me siento a hablar. No cierro la puerta".

Su nombre comenzó a sonar fuerte en el entorno tripero, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual del equipo. El Lobo no encuentra rumbo futbolístico y los dirigentes evalúan opciones ante la falta de resultados. En ese contexto, el interés del entrenador argentino naturalizado mexicano reaviva una posible tercera etapa en el fútbol argentino.

La Volpe La Volpe Fotobaires

El paso de Ricardo La Volpe por el fútbol argentino

La Volpe, que tuvo pasos dispares por el fútbol argentino, no dirige desde 2019, cuando estuvo al frente del Toluca en México. Su última experiencia local fue en 2011 con Banfield, mientras que su recordado paso por Boca en 2006 no terminó de la mejor manera: perdió un torneo que parecía ganado y luego renunció tras caer en la final ante Estudiantes.

También dirigió a Vélez, donde estuvo al frente de 45 partidos, con un saldo de 20 victorias, 9 empates y 16 derrotas.

Aunque su historial reciente no es alentador en términos de estadísticas, sigue siendo una figura reconocida por su ideología futbolística y su experiencia internacional, sobre todo por su paso en la Selección de México, con la que disputó el Mundial 2006.