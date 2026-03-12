Riestra vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
Ambos equipos atraviesan un inicio complicado en el Torneo Apertura y buscan un triunfo que los acerque a la pelea por los playoffs.
Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este jueves desde las 17 en el estadio Guillermo Laza, en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro reunirá a dos equipos que llegan con campañas irregulares y con la necesidad urgente de sumar tres puntos para salir de la zona baja de la tabla.
El conjunto del Bajo Flores atraviesa un arranque de campeonato complejo. A diferencia de otras temporadas en las que hacerse fuerte en su estadio era una de sus principales virtudes, en este torneo el equipo todavía no logró consolidar ese dominio como local. La falta de triunfos empieza a pesar y obliga al plantel a reaccionar rápidamente si quiere mantenerse con chances de pelear por un lugar entre los ocho mejores.
El último compromiso de Riestra terminó en un empate sin goles ante Platense, un partido que dejó sensaciones encontradas. Por un lado, el equipo mostró solidez defensiva; por otro, volvió a evidenciar dificultades para generar peligro en el arco rival. Además, el encuentro estuvo marcado por la polémica, ya que el conjunto del Bajo Flores reclamó con insistencia un gol que finalmente no fue convalidado por el árbitro.
La realidad es que el equipo dirigido por Gustavo "Tata" Benítez todavía no consiguió encontrar regularidad ni contundencia ofensiva. La falta de desequilibrio individual y de eficacia en los últimos metros explica buena parte de los problemas que atraviesa el Malevo en este inicio de torneo. Por eso, el choque ante Gimnasia aparece como una oportunidad clave para cambiar el rumbo.
Del lado del conjunto mendocino, el panorama tampoco es sencillo. Gimnasia viene de protagonizar un empate muy meritorio frente a Boca en La Bombonera, un resultado que demostró la capacidad del equipo para competir ante rivales de mayor jerarquía. Sin embargo, ese punto no alcanzó para cortar una racha negativa que ya suma cuatro partidos consecutivos sin victorias.
El entrenador Ariel Broggi es consciente de que su equipo necesita mejorar en el aspecto ofensivo si pretende sostenerse en la categoría. Si bien el Lobo ha mostrado una estructura defensiva sólida y un bloque compacto, la falta de eficacia frente al arco rival le impidió convertir buenos rendimientos en triunfos.
La situación genera preocupación porque el club busca consolidarse en la máxima categoría luego de su ascenso, y cada punto resulta fundamental tanto para la pelea por la clasificación como para la lucha por la permanencia. En ese contexto, el duelo ante Riestra se presenta como una oportunidad valiosa para sumar y recuperar confianza.
Riestra vs. Gimnasia (M): probables formaciones
- Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo; Pedro Ramírez, Pablo Monje, Nicolás Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
- Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Matías Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini; Santiago Rodríguez, Ulises Sanchez, Facundo Lencioni; Agustín Modica. DT: Ariel Broggi.
Riestra vs. Gimnasia (M): otros datos
- Hora: 17.00.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: Juan Pafundi.
- VAR: Sebastián Bresba.
- TV: ESPN Premium.
