Riestra vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El entrenador Ariel Broggi es consciente de que su equipo necesita mejorar en el aspecto ofensivo si pretende sostenerse en la categoría. Si bien el Lobo ha mostrado una estructura defensiva sólida y un bloque compacto, la falta de eficacia frente al arco rival le impidió convertir buenos rendimientos en triunfos.

La situación genera preocupación porque el club busca consolidarse en la máxima categoría luego de su ascenso, y cada punto resulta fundamental tanto para la pelea por la clasificación como para la lucha por la permanencia. En ese contexto, el duelo ante Riestra se presenta como una oportunidad valiosa para sumar y recuperar confianza.

Riestra vs. Gimnasia (M): probables formaciones

Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo; Pedro Ramírez, Pablo Monje, Nicolás Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez .

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Matías Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini; Santiago Rodríguez, Ulises Sanchez, Facundo Lencioni; Agustín Modica. DT: Ariel Broggi.

Riestra vs. Gimnasia (M): otros datos

Hora: 17.00.

17.00. Estadio: Guillermo Laza.

Guillermo Laza. Árbitro: Juan Pafundi.

Juan Pafundi. VAR: Sebastián Bresba.

Sebastián Bresba. TV: ESPN Premium.