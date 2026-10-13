Rio Ferdinand sorprendió con la camiseta de Boca y anticipó una mano a mano picante con Carlos Tevez

Según reveló el propio conductor, el reencuentro incluyó pasajes picantes donde el ex delantero xeneize no dudó en confrontarlo por las críticas que recibió en su momento tras cruzar de vereda en la ciudad. "Me dijo en la cara: '¿Por qué no te gustó? ¿Cuál era tu problema?'. Va directo al grano y sin pedir disculpas, tal como era en el vestuario y en la cancha", detalló el referente de los Red Devils, entusiasmado con el material que saldrá a la luz en los próximos días.