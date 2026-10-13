Rio Ferdinand sorprendió con la camiseta de Boca y anticipó una mano a mano picante con Carlos Tevez
El histórico central del Manchester United lucía la casaca xeneize en su podcast y adelantó detalles de una entrevista cruzada por pases polémicos, reclamos sin filtro y bromas virales en redes.
IMPORTANTE: El universo futbolero volvió a revolucionarse en las últimas horas a partir de un guiño directo hacia la Argentina por parte de una leyenda internacional. Durante la emisión de su reconocido podcast Rio Ferdinand Presents, el histórico marcador central inglés apareció luciendo la camiseta de Boca para introducir lo que será una entrevista imperdible con Carlos Tevez.
La elección de la indumentaria no fue casualidad. El exdefensor del Manchester United viene de reencontrarse con el Apache para grabar un informe especial que promete generar un enorme revuelo mediático en Inglaterra. Acompañado por el analista Joel Beya y el creador de contenido Ste Howson, el exjugador de la selección inglesa avisó que la charla estuvo cargada de tensión, reclamos futboleros y mucha sinceridad a la hora de repasar el controvertido traspaso del atacante al Manchester City en la temporada 2009.
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Según reveló el propio conductor, el reencuentro incluyó pasajes picantes donde el ex delantero xeneize no dudó en confrontarlo por las críticas que recibió en su momento tras cruzar de vereda en la ciudad. "Me dijo en la cara: '¿Por qué no te gustó? ¿Cuál era tu problema?'. Va directo al grano y sin pedir disculpas, tal como era en el vestuario y en la cancha", detalló el referente de los Red Devils, entusiasmado con el material que saldrá a la luz en los próximos días.
La antesala de este lanzamiento ya había dejado secuelas en las redes sociales oficiales del exfutbolista británico. Ferdinand compartió una serie de postales actuales y retro junto al ídolo argentino. En una de las imágenes más virales, se lo ve bromeando e intentando arrebatarle la medalla de campeón de Premier League que el Apache conquistó con el equipo ciudadano en la campaña 2011/12, sumado a un emotivo mensaje de respeto hacia quien fuera su compañero entre 2007 y 2009.
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