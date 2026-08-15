Feroz crítica contra Enzo Fernández en un diario inglés: "Cara de juego sucio"
El mediocampista argentino quedó en el centro de una polémica columna del Daily Mail, justo cuando Manchester City analizaba avanzar por su fichaje.
Enzo Fernández quedó en el foco de los medios ingleses por una contundente columna publicada en el Daily Mail, en medio de la negociación que protagonizaron Manchester City y Chelsea por el mediocampista argentino. El artículo cuestionó con dureza al campeón del mundo y llegó a plantear que el entrenador del conjunto de Manchester debería mantenerse alejado del futbolista si finalmente asume el desafío de reemplazar a Pep Guardiola.
El título de la columna fue lapidario: “Enzo Fernandez is the face of the ugly game and Enzo Maresca should run a mile from him”, una frase que puede traducirse como: “Enzo Fernández es la cara del juego sucio y Enzo Maresca debería correr una milla para alejarse de él”.
La publicación apareció precisamente cuando el futuro del argentino era uno de los grandes temas del mercado inglés. Chelsea había establecido una cifra de 120 millones de libras para desprenderse del volante, mientras que Manchester City evaluaba la posibilidad de realizar una oferta.
La dura mirada sobre Enzo Fernández
La columna construye una imagen particularmente negativa del argentino y cuestiona su manera de jugar, poniendo el acento en aquellos aspectos de su fútbol asociados al roce, la intensidad y las disputas permanentes.
El texto sostiene que incorporar a Fernández supondría para Manchester City sumar un futbolista que representa una versión mucho más áspera del juego, algo que, según la mirada del autor, podría resultar contraproducente para el proyecto que pretende encabezar Maresca.
La crítica adquiere especial relevancia porque el entrenador conoce perfectamente a Fernández: Maresca trabajó con él durante su etapa como técnico de Chelsea y ahora aparece como una de las figuras centrales en el armado del nuevo Manchester City. La publicación también se enmarca en el debate sobre si Fernández tiene el nivel suficiente para convertirse en el reemplazante de Rodri, una de las grandes incógnitas que atravesaron al conjunto inglés durante este mercado de pases.
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