Feroz crítica contra Enzo Fernández en un diario inglés: "Cara de juego sucio"

La crítica adquiere especial relevancia porque el entrenador conoce perfectamente a Fernández: Maresca trabajó con él durante su etapa como técnico de Chelsea y ahora aparece como una de las figuras centrales en el armado del nuevo Manchester City. La publicación también se enmarca en el debate sobre si Fernández tiene el nivel suficiente para convertirse en el reemplazante de Rodri, una de las grandes incógnitas que atravesaron al conjunto inglés durante este mercado de pases.