Riquelme busca un arquero: Boca averiguó condiciones por Gerónimo Rulli
oEl arquero campeón del mundo aparece entre las opciones que evalúa el Xeneize para reforzar un puesto sensible. Ya hicieron consultas para conocer su situación.
Boca continúa trabajando en la planificación de su plantel para la próxima temporada y uno de los puestos que genera preocupación es el arco. Por ese motivo, la dirigencia comenzó a explorar distintas alternativas y una de ellas es la de Gerónimo Rulli, actualmente afectado a la Selección Argentina en el Mundial 2026 y con presente en el fútbol francés.
El experimentado guardameta aparece como un nombre de jerarquía que seduce puertas adentro, aunque su llegada está lejos de ser sencilla. En las últimas horas, desde el club se comunicaron con personas cercanas al futbolista para interiorizarse sobre su actualidad y conocer cuáles serían las condiciones necesarias para una eventual negociación.
Rulli, de 34 años, pertenece al Olympique de Marsella y mantiene un vínculo vigente hasta mediados de 2027, situación que complica cualquier intento de incorporación inmediata por parte del Xeneize. El exarquero de Estudiantes había desembarcado en la institución francesa con un contrato de dos temporadas. Sin embargo, una cláusula vinculada a la cantidad de encuentros disputados activó automáticamente una extensión por un año adicional.
Debido a esta situación contractual, la única posibilidad concreta de salida en este mercado estaría ligada al pago de la cláusula de rescisión, fijada en nueve millones de euros, una cifra elevada para la realidad económica del fútbol argentino.
Más allá de las dificultades que representa la negociación, existen otros factores que también juegan un papel importante. Según trascendió, el arquero tendría definido regresar a Estudiantes cuando concluya su ciclo en Europa. Incluso, esa intención habría sido conversada con dirigentes del club platense, que espera contar nuevamente con él una vez finalizado su vínculo en Francia.
Sin embargo, la situación abre un interrogante respecto al primer semestre de 2027. Fernando Muslera, quien actualmente ocupa el arco del Pincha, finalizaría su etapa en la institución a fines de este año, por lo que todavía resta conocer cómo resolverá Estudiantes esa transición hasta el regreso de Rulli. Mientras tanto, el club de la Ribera sigue atento a cualquier escenario que pueda modificar el panorama.
Los nombres en carpeta para reforzar el arco de Boca
De todos modos, el arquero del seleccionado no es el único nombre en carpeta. La dirigencia también analiza otras opciones para reforzar el puesto y aparecen como alternativas el colombiano Álvaro Montero y el uruguayo Sergio Rochet.
Aunque por ahora no se iniciaron negociaciones formales por ninguno de ellos, la prolongada recuperación de Agustín Marchesín y la escasa experiencia de Leandro Brey llevaron a los responsables del área deportiva a considerar indispensable la incorporación de un nuevo guardameta.
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