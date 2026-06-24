Riquelme busca un arquero: Boca averiguó condiciones por Gerónimo Rulli

Más allá de las dificultades que representa la negociación, existen otros factores que también juegan un papel importante. Según trascendió, el arquero tendría definido regresar a Estudiantes cuando concluya su ciclo en Europa. Incluso, esa intención habría sido conversada con dirigentes del club platense, que espera contar nuevamente con él una vez finalizado su vínculo en Francia.

Sin embargo, la situación abre un interrogante respecto al primer semestre de 2027. Fernando Muslera, quien actualmente ocupa el arco del Pincha, finalizaría su etapa en la institución a fines de este año, por lo que todavía resta conocer cómo resolverá Estudiantes esa transición hasta el regreso de Rulli. Mientras tanto, el club de la Ribera sigue atento a cualquier escenario que pueda modificar el panorama.

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Los nombres en carpeta para reforzar el arco de Boca

De todos modos, el arquero del seleccionado no es el único nombre en carpeta. La dirigencia también analiza otras opciones para reforzar el puesto y aparecen como alternativas el colombiano Álvaro Montero y el uruguayo Sergio Rochet.

Aunque por ahora no se iniciaron negociaciones formales por ninguno de ellos, la prolongada recuperación de Agustín Marchesín y la escasa experiencia de Leandro Brey llevaron a los responsables del área deportiva a considerar indispensable la incorporación de un nuevo guardameta.