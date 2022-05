El colombiano fue acusado el viernes de violar e intentar matar a una mujer que dice haber sido su pareja, en un contexto de violencia de género.

Qué dijo Riquelme de la denuncia contra Sebastián Villa

"Con Villa no tenemos más que palabras de agradecimiento. Nunca se tiró en la camilla, nunca dejó de entrenar. Como profesional me saco el sombrero. Luego lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Es una maravilla verlo que hace dos años y medio no falta a un entrenamiento”, sentenció.