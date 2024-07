La feroz crítica de Rivaldo tras la eliminación de Brasil de la Copa América 2024

"Como exjugador de la selección, sé que estas críticas son normales y que los jugadores deben asumir la responsabilidad: la Copa América de Brasil fue una vergüenza. Lo que se ve es que Brasil está en un momento difícil en cuanto a jugadores", sostuvo tajante.

rivaldo ronaldo brasil.jpg

El exdelantero también criticó duramente al joven Endrick, diciendo que se notaba perdido en el campo. Asimismo, cuestionó la decisión de mantener al joven en el partido mientras se sustituía a jugadores más experimentados en momentos cruciales, algo que consideró un error táctico grave.

"Con todo el respeto a los que están, falta que den un poco más. Tenemos muchos jugadores que no tenían la experiencia de jugar partidos de tanta importancia para la selección. No estaban preparados. Ahora los demás nos ven sin experiencia, ya no damos miedo", disparó contundente.

brasil.jpg

Rivaldo sugirió que la selección brasileña necesita más jugadores locales en su plantilla, recordando cómo Luiz Felipe Scolari incorporó varios futbolistas del campeonato brasileño en el Mundial de 2002. También enfatizó la importancia del regreso de Neymar para fortalecer al equipo.

A pesar de las críticas, Rivaldo no cree que se deba cambiar al entrenador: confía en que Dorival Júnior pueda aprender de esta experiencia y hacer los ajustes necesarios para que Brasil recupere su estatus temido en el fútbol internacional, especialmente con la vuelta de Ney como pieza central del equipo.