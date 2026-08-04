River busca a Francisco Ortega: negocia con Olympiacos tras la lesión de Marcos Acuña
El Millonario acelera por el lateral izquierdo de Olympiacos antes de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.
River volvió a moverse con fuerza en el mercado de pases y tiene un nuevo objetivo: Francisco Ortega. El lateral izquierdo de Olympiacos aparece como la principal alternativa para ocupar el lugar de Marcos Acuña, quien sufrió una lesión muscular y no podrá disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Independiente Santa Fe.
La dirigencia del Millonario pretende cerrar rápidamente la contratación y trabaja con la intención de que el zurdo llegue esta misma semana a la Argentina. El objetivo es que el futbolista pueda ser inscripto a tiempo en la competencia internacional y quedar a disposición de Eduardo Coudet para la serie de octavos de final.
Cuánto pagaría River a Olympiacos por Francisco Ortega
Las negociaciones avanzaron durante las últimas horas. Uno de los principales factores que puede favorecer al club argentino es la postura del propio futbolista, que tiene interés en ponerse la camiseta de River. Ese deseo podría ayudar a reducir las pretensiones del conjunto griego.
La operación se acercaría a los 4,5 millones de dólares, una cifra similar a la que Olympiacos pagó en 2023 para adquirir al defensor surgido de Vélez. Si finalmente se concreta, Ortega se convertiría en uno de los principales refuerzos del Millonario para afrontar el segundo semestre.
La incorporación también está relacionada con el movimiento general del plantel. La Banda Roja necesita liberar lugares para completar su mercado de pases y la cesión de Santiago Lencina permitiría avanzar con la llegada de Thiago Almada. Además, una eventual salida de Facundo Colidio a Vasco da Gama podría generar otro espacio dentro de la estructura del equipo.
Por qué Chacho Coudet necesita un lateral izquierdo
La lesión de Marcos Acuña dejó una necesidad concreta en el plantel. El experimentado lateral no estará disponible para enfrentar a Independiente Santa Fe y Coudet necesita una alternativa natural para esa posición. La situación se complicó todavía más luego de que Matías Viña, actualmente a préstamo, comenzara a entrenarse apartado en el Predio de Cantilo.
De esta manera, Facundo González, un defensor central zurdo reconvertido como lateral, es actualmente una de las pocas opciones disponibles para el entrenador. Por eso, River acelera por Francisco Ortega. El futbolista no solo puede cubrir la ausencia de Acuña durante su recuperación, sino que también podría competir por el puesto cuando el campeón del mundo con la Selección Argentina vuelva a estar disponible.
La carrera de Francisco Ortega
Ortega se formó futbolísticamente en Vélez y debutó en Primera División en noviembre de 2017, en el triunfo por 3-0 frente a Olimpo. Con el paso del tiempo se consolidó como titular y en 2022 fue una de las figuras del equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, luego de eliminar a River en los octavos de final.
A mediados de 2023 emigró a Europa después de disputar 153 partidos, convertir tres goles y aportar 14 asistencias con la camiseta del Fortín. Olympiacos pagó alrededor de 4,5 millones de dólares por su pase.
En Grecia rápidamente se transformó en una pieza importante. Superó los 100 partidos y consiguió cuatro títulos, entre ellos la Supercopa de Grecia. Su buen rendimiento incluso le permitió ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, aunque finalmente no llegó a debutar.
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