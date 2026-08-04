River busca a Francisco Ortega: negocia con Olympiacos tras la lesión de Marcos Acuña

Por qué Chacho Coudet necesita un lateral izquierdo

La lesión de Marcos Acuña dejó una necesidad concreta en el plantel. El experimentado lateral no estará disponible para enfrentar a Independiente Santa Fe y Coudet necesita una alternativa natural para esa posición. La situación se complicó todavía más luego de que Matías Viña, actualmente a préstamo, comenzara a entrenarse apartado en el Predio de Cantilo.

De esta manera, Facundo González, un defensor central zurdo reconvertido como lateral, es actualmente una de las pocas opciones disponibles para el entrenador. Por eso, River acelera por Francisco Ortega. El futbolista no solo puede cubrir la ausencia de Acuña durante su recuperación, sino que también podría competir por el puesto cuando el campeón del mundo con la Selección Argentina vuelva a estar disponible.

La carrera de Francisco Ortega

Ortega se formó futbolísticamente en Vélez y debutó en Primera División en noviembre de 2017, en el triunfo por 3-0 frente a Olimpo. Con el paso del tiempo se consolidó como titular y en 2022 fue una de las figuras del equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, luego de eliminar a River en los octavos de final.

A mediados de 2023 emigró a Europa después de disputar 153 partidos, convertir tres goles y aportar 14 asistencias con la camiseta del Fortín. Olympiacos pagó alrededor de 4,5 millones de dólares por su pase.

En Grecia rápidamente se transformó en una pieza importante. Superó los 100 partidos y consiguió cuatro títulos, entre ellos la Supercopa de Grecia. Su buen rendimiento incluso le permitió ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, aunque finalmente no llegó a debutar.