River cambia la forma y el mensaje: la modificación en la forma de presentar los refuerzos

Este mensaje va en línea con otra definición fuerte que dejó la dirigencia al renovar el contrato de Marcelo Gallardo: “Nadie tiene las llaves del club”. La frase resume una postura que apunta a fortalecer la institucionalidad y marcar límites claros, incluso con las figuras más importantes. Con este nuevo enfoque, intenta consolidar una imagen de solidez y orden, tanto dentro como fuera de la cancha.

En un mercado cada vez más competitivo, la nueva dirigencia del club de Núñez apuesta a reforzar la idea de pertenencia y a comunicar que el verdadero protagonista, por encima de cualquier apellido, sigue siendo el escudo.