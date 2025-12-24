River cambia la forma y el mensaje: la modificación en la forma de presentar los refuerzos
La nueva conducción encabezada por Stefano Di Carlo decidió modificar el modo de anunciar incorporaciones y marcar una línea institucional clara en el mercado de pases
River no solo se mueve con intensidad en el mercado de pases, sino que también empezó a mostrar señales de cambio en su comunicación institucional. Desde diciembre, el club adoptó una nueva política para presentar a sus refuerzos, dejando de lado los tradicionales montajes fotográficos con el jugador luciendo la banda roja como primer anuncio.
En su lugar, la prioridad pasó a ser un mensaje formal acompañado únicamente por el escudo, una decisión que refleja una idea que baja desde la dirigencia: el club por encima de los nombres propios. Este giro se da en sintonía con la línea que venía impulsando Jorge Brito, aunque con un sello propio de la gestión de Stefano Di Carlo, quien asumió la presidencia a comienzos de noviembre.
El cambio se percibe especialmente hacia afuera, ya que abarca no solo la manera de comunicar las incorporaciones, sino también la metodología de negociación y la forma de encarar los pagos en este mercado de pases. El estreno de esta modalidad se dio con el anuncio de Fausto Vera. El comunicado oficial fue breve y sobrio: “Fausto Vera es nuevo jugador de River Plate. El mediocampista selló su vínculo con el Club a préstamo por un año, con opción de compra”.
La publicación, acompañada únicamente por el escudo del club, generó revuelo inmediato en redes sociales por su estilo austero, que muchos asociaron al modelo comunicacional del Real Madrid. Minutos después, y tras la sorpresa inicial, llegó la imagen esperada por los hinchas: Vera posó con la camiseta de River junto a los dirigentes y dejó un mensaje para los simpatizantes: "Feliz de llegar al club más grande de Argentina".
De ese modo, el club aclaró que las fotos tradicionales no desaparecen, pero pasan a ocupar un segundo plano en la comunicación oficial. La tendencia se ratificó con la llegada de Aníbal Moreno, lo que incluso motivó una explicación desde las entrañas del club. “El escudo por sobre los nombres” es el lema que hoy guía a River bajo la conducción de Di Carlo. La consigna busca reforzar la identidad institucional y dejar en claro que ninguna figura está por encima de la estructura del club.
Este mensaje va en línea con otra definición fuerte que dejó la dirigencia al renovar el contrato de Marcelo Gallardo: “Nadie tiene las llaves del club”. La frase resume una postura que apunta a fortalecer la institucionalidad y marcar límites claros, incluso con las figuras más importantes. Con este nuevo enfoque, intenta consolidar una imagen de solidez y orden, tanto dentro como fuera de la cancha.
En un mercado cada vez más competitivo, la nueva dirigencia del club de Núñez apuesta a reforzar la idea de pertenencia y a comunicar que el verdadero protagonista, por encima de cualquier apellido, sigue siendo el escudo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario