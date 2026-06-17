River cerró a Mauro Arambarri: revisión médica y contrato hasta diciembre de 2029
Mauro Arambarri será nuevo refuerzo de River. El club paga cerca de €6.000.000 por el volante uruguayo, que llega desde Getafe.
River sigue activo en el mercado de pases y concretó una incorporación de jerarquía para reforzar el mediocampo. Mauro Arambarri ya se encuentra realizando la revisión médica previa a la firma de su contrato con el club de Núñez. La operación contempla la compra del 100% de la ficha del futbolista, por la que el Millonario desembolsará cerca de 6.000.000 de euros. Una vez completados los estudios médicos, el volante uruguayo firmará un vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2029.
Arambarri llega procedente de Getafe, institución en la que se desempeñó desde 2017 y donde se convirtió en una de las referencias del plantel. De hecho, figura entre los cinco futbolistas con más partidos disputados en la historia reciente del conjunto español. Su incorporación responde a una búsqueda específica de Eduardo Coudet, que pretendía sumar un mediocampista con capacidad de recuperación, intensidad y despliegue para equilibrar la mitad de la cancha.
El mediocampista comenzó su carrera en Salto y completó su formación futbolística en Defensor Sporting. Con el conjunto uruguayo disputó 52 encuentros antes de dar el salto al fútbol europeo. Su primera experiencia en el exterior fue en Girondins de Bordeaux, aunque fue en Getafe donde logró consolidarse definitivamente. Allí acumuló 261 partidos y desarrolló una faceta ofensiva que complementó sus características de marca, destacándose por sus remates de media distancia, llegada al área y capacidad para desempeñarse como un volante box to box.
La llegada a River modifica los planes que el propio futbolista había manifestado meses atrás. En declaraciones recientes había señalado que su intención era completar su contrato en España y luego regresar a Uruguay para jugar en Nacional o incluso retirarse.
La cuenta pendiente con la Selección de Uruguay
A nivel internacional, Arambarri integró la Selección uruguaya Sub-20 que disputó el Sudamericano y el Mundial de 2015. Su debut en la mayor llegó en 2020 bajo la conducción de Óscar Tabárez, durante un partido de Eliminatorias ante Chile.
Pese a sus buenos rendimientos en Europa, nunca logró consolidarse como una pieza habitual de la Celeste. Quedó afuera de la Copa América 2021 y posteriormente tuvo escasa participación tanto con Diego Alonso como con Marcelo Bielsa. Ahora, a los 29 años, afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera. River apuesta por su experiencia europea y por un perfil que considera clave para la renovación del plantel de cara a la próxima temporada.
El comunicado oficial de River tras la llegada de Mauro
"Mauro Arambarri firmó su contrato con River Plate. Este miércoles 17 de junio, el mediocampista selló su vínculo que lo unirá con el Club hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir del jueves, se incorporará a los entrenamientos del plantel profesional bajo las órdenes de Eduardo Coudet", escribieron desde la cuenta oficial del club.
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