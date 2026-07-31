Juanfer Quintero volvió a dejar un gesto contra Coudet y encendió el debate en River

En ese contexto apareció la reacción del colombiano. Juanfer le dio “Me gusta” a una publicación de Instagram que incluía precisamente la declaración de Coudet. Aunque el futbolista no realizó ningún comentario ni emitió una respuesta directa, la interacción fue suficiente para que los usuarios comenzaran a debatir sobre su significado.

Para algunos hinchas, el gesto representa una nueva muestra de que el cafetero mantiene su postura respecto del entrenador y de la decisión que derivó en su salida. Otros, en cambio, consideraron que un “Me gusta” en una publicación no necesariamente implica una crítica directa y evitaron sacar conclusiones definitivas. Lo cierto es que la reacción volvió a poner el nombre de Juanfer en una discusión que River todavía no consiguió cerrar.