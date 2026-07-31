Juanfer Quintero volvió a dejar un gesto contra Coudet y encendió el debate en River
El futbolista. colombiano reaccionó en redes sociales a una publicación que recuperó una frase del entrenador después de la derrota ante Gimnasia en La Plata.
La relación entre Juan Fernando Quintero y Eduardo Coudet volvió a quedar en el centro de la escena luego de una particular reacción del futbolista colombiano en las redes sociales. En medio del difícil presente que atraviesa River, el mediocampista interactuó con una publicación que reproducía una declaración del entrenador tras la derrota frente a Gimnasia por el Torneo Clausura 2026 y rápidamente despertó todo tipo de interpretaciones entre los hinchas.
La salida de Juanfer del Millonario había generado una fuerte discusión puertas afuera del club. El colombiano explicó que no se sentía una prioridad para el Chacho y, a partir de esa situación, decidió rescindir su vínculo. Desde entonces, distintos movimientos del jugador en redes sociales fueron observados con atención por los simpatizantes, especialmente cuando tuvieron algún vínculo con el entrenador o con el funcionamiento del equipo.
Esta vez, el episodio ocurrió después del traspié ante Gimnasia, un resultado que profundizó las dudas alrededor del conjunto dirigido por Coudet. El director técnico enfrentó a los medios en una conferencia de prensa marcada por la tensión y buscó explicar cuáles eran las principales dificultades que encontraba en el funcionamiento de su equipo.
La llamativa reacción de Juanfer Quintero a un posteo con una declaración de Eduardo Coudet
Entre sus declaraciones, Coudet hizo especial hincapié en la falta de creatividad en los metros finales del campo. “Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol, el pase distinto. En River vas a jugar en los últimos treinta metros; tenés que encontrar ese pase distinto. Pero no está sucediendo”, aseguró.
La frase fue compartida posteriormente en las redes sociales a través de un recorte de la conferencia. El video comenzó a circular con rapidez y varios hinchas asociaron inmediatamente las palabras del entrenador con las características futbolísticas que históricamente identificaron a Quintero: su capacidad para encontrar espacios, lanzar pases decisivos y generar situaciones de peligro con pocos toques.
En ese contexto apareció la reacción del colombiano. Juanfer le dio “Me gusta” a una publicación de Instagram que incluía precisamente la declaración de Coudet. Aunque el futbolista no realizó ningún comentario ni emitió una respuesta directa, la interacción fue suficiente para que los usuarios comenzaran a debatir sobre su significado.
Para algunos hinchas, el gesto representa una nueva muestra de que el cafetero mantiene su postura respecto del entrenador y de la decisión que derivó en su salida. Otros, en cambio, consideraron que un “Me gusta” en una publicación no necesariamente implica una crítica directa y evitaron sacar conclusiones definitivas. Lo cierto es que la reacción volvió a poner el nombre de Juanfer en una discusión que River todavía no consiguió cerrar.
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