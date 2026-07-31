Valentín Lucero, el juvenil que River podría llevar al banco ante Rosario Central
La lesión de Marcos Acuña abrió una vacante en el lateral izquierdo y Eduardo Coudet analiza recurrir al pampeano de 20 años, que ya tuvo su estreno durante un amistoso.
La lesión muscular de Marcos Acuña obligó a River a modificar sus planes para el próximo compromiso y, en medio de un plantel que atraviesa una situación particular por las bajas y los jugadores marginados, Valentín Lucero aparece como una de las alternativas que podría recibir una oportunidad. El lateral izquierdo de 20 años, habitual titular en la Reserva, tiene chances de integrar la convocatoria para el partido del domingo frente a Rosario Central y podría ocupar un lugar en el banco de suplentes.
El escenario se abrió luego del inconveniente físico que sufrió Acuña durante el encuentro ante Gimnasia. El Huevo, uno de los futbolistas de mayor experiencia del plantel y campeón del mundo con la Selección argentina, deberá permanecer fuera de las canchas durante los próximos partidos. Su ausencia representa un problema para Eduardo Coudet, que actualmente cuenta con pocas opciones naturales para cubrir el sector izquierdo.
Facundo González aparece como la primera alternativa para ocupar el puesto. El juvenil fue titular en los últimos tres partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y llegó a desempeñarse incluso como marcador central en uno de esos encuentros. Sin embargo, la falta de variantes hace que el cuerpo técnico deba pensar también en una segunda opción.
Facundo González titular, Valentín Lucero suplente: la decisión que debe tomar Chacho Coudet
Ahí aparece Lucero, un futbolista que ya estuvo cerca del plantel profesional en los últimos compromisos. El pampeano permaneció en el banco de suplentes en los dos partidos anteriores, aunque no tuvo la posibilidad de ingresar. Su única participación hasta el momento con el equipo principal se produjo en el amistoso de pretemporada frente a Flamengo, disputado en Portugal.
Aquel encuentro representó el primer contacto de Lucero con la Primera División después de haber realizado la preparación junto a la Reserva. Ahora, una situación completamente diferente podría permitirle dar un paso más y tener su estreno oficial si finalmente es incluido en la lista de convocados.
Una de las características que favorece al juvenil es su versatilidad. Si bien puede desempeñarse como lateral izquierdo, también tiene antecedentes jugando como mediocampista e incluso como extremo. Su perfil ofensivo, su manejo de pelota y su capacidad para recorrer toda la banda le permiten adaptarse a diferentes funciones.
Esa polifuncionalidad podría ser determinante para Chacho en un momento en el que la Banda Roja necesita ampliar las opciones disponibles. El entrenador ya tomó decisiones respecto de varios jugadores del plantel y actualmente existe un grupo importante de futbolistas que se entrena apartado en el predio de Cantilo. Entre ellos se encuentra Matías Viña, quien podría ser una alternativa natural para el puesto, pero no está disponible debido a su situación dentro del plantel.
La falta de variantes quedó expuesta durante el comienzo del semestre. River no llegó a completar el banco de suplentes en ninguno de los tres partidos que disputó hasta el momento, una situación que refleja las dificultades que enfrenta el entrenador para conformar las convocatorias. Por eso, la posible inclusión de Lucero adquiere una relevancia especial. No se trata simplemente de subir a un juvenil para completar una lista, sino de una consecuencia directa de las lesiones y de las decisiones tomadas sobre el plantel profesional.
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