Valentín Lucero, el juvenil que River podría llevar al banco ante Rosario Central

Una de las características que favorece al juvenil es su versatilidad. Si bien puede desempeñarse como lateral izquierdo, también tiene antecedentes jugando como mediocampista e incluso como extremo. Su perfil ofensivo, su manejo de pelota y su capacidad para recorrer toda la banda le permiten adaptarse a diferentes funciones.

Esa polifuncionalidad podría ser determinante para Chacho en un momento en el que la Banda Roja necesita ampliar las opciones disponibles. El entrenador ya tomó decisiones respecto de varios jugadores del plantel y actualmente existe un grupo importante de futbolistas que se entrena apartado en el predio de Cantilo. Entre ellos se encuentra Matías Viña, quien podría ser una alternativa natural para el puesto, pero no está disponible debido a su situación dentro del plantel.

La falta de variantes quedó expuesta durante el comienzo del semestre. River no llegó a completar el banco de suplentes en ninguno de los tres partidos que disputó hasta el momento, una situación que refleja las dificultades que enfrenta el entrenador para conformar las convocatorias. Por eso, la posible inclusión de Lucero adquiere una relevancia especial. No se trata simplemente de subir a un juvenil para completar una lista, sino de una consecuencia directa de las lesiones y de las decisiones tomadas sobre el plantel profesional.