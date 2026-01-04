¿Qué jugador es? Llegó a ser compañero de Marcelo Gallardo y otra pasión lo enamoró
Si bien su talento lo catapultó a Europa sin escalas, su pasión estaba en la música. Formó su banda y en 2024 lanzó su primer álbum. Los detalles en la nota.
Desde muy pequeño, Juan Antonio tuvo dos pasiones: el fútbol y la música. Sin embargo, su talento dentro del verde césped lo inclinó por el deporte, donde llegó a ser una de las grandes promesas del fútbol argentino y jugó en Europa.
Pero luego de una extensa carrera en River e Italia, el exjugador decidió colgar los botines para meterse de lleno en la música. Junto a su hermano, dio vida a "Francia 98", banda de rock emergente que crece a pasos agigantados desde hace algunos años.
Juan Antonio y su paso por el fútbol
Antonio se formó en las divisiones juveniles de la CAI de Comodoro Rivadavia, donde forjó un talento natural que lo llevó a integrar a la Selección Argentina Sub-17. En el combinado nacional juvenil disputó el Sudamericano de la categoría en Venezuela, un torneo que marcaría un antes y después en su corta carrera.
Su rendimiento en aquel certamen no pasó desapercibido y fue River quien le abrió las puertas para continuar su carrera. Allí llegó a la máxima categoría y fue compañero de grandes figuras, entre la que se destaca Marcelo Gallardo. Si bien tuvo un gran paso por la entidad de Núñez, su siguiente paso estaría en el viejo continente.
En Italia se convirtió en pieza esenciales del Brescia, Parma y Sampdoria, donde no solo pulió y mejoró su performance dentro del campo de juego, sino que también creció personalmente. Tras una extensa carrera en Europa, Antonio decidió colgar los botines a los 27 años para emprender un nuevo camino en la música.
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol, Antonio se dedicó por completo a la música y formó "Francia 98" junto a su hermano y su primo. En 2024, lanzaron su primer disco, “Buenas Decisiones”, dando inicio a su nueva etapa artística.
