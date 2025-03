River concretó la venta de Augusto Batalla al Rayo Vallecano

Embed | Augusto Batalla firma con el Rayo Vallecano hasta 2030



Conscientes de que el préstamo finalizaba en junio de 2025, los dirigentes del Rayo aceleraron las negociaciones para adquirir al arquero nacido en Hurlingham. River, por su parte, facilitó la operación y aseguró un porcentaje de una posible venta futura. Antes de recalar en España, Batalla había estado cerca de firmar con San Lorenzo, pero optó por dar el salto al Viejo Continente, donde ahora se asentará de manera definitiva.

El anuncio de su traspaso vino acompañado de un emotivo mensaje en Instagram, donde el arquero se despidió de River tras 24 años ligados al club. “Gracias River por todos estos años, por haberme formado como jugador y como persona. A su presidente, Jorge Brito, y a todos los riverplatenses. Hoy separamos nuestro camino después de 24 años, pero siempre habrá un gallina por el mundo alentándolos”, escribió.

David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, había adelantado las intenciones del club: “Él está a gusto y nosotros con él. Hay un club de por medio y estamos hablando. Ojalá podamos llegar a un acuerdo”.

Por su parte, Batalla había expresado su deseo de quedarse en Europa, destacando que en River el puesto ya estaba cubierto por Armani y Jeremías Ledesma. “Me gustaría mucho quedarme acá. Sé que no depende de mí, pero soy feliz. El Rayo tiene mucho para dar y crecer, y me gustaría ser parte de ese crecimiento. Esos desafíos me encantan”, afirmó el arquero, quien finalmente cumplió su objetivo de consolidarse en el fútbol español.