La primera imagen de Cuti Romero tras su lesión en Tottenham: ¿llega al Mundial 2026?
Se conoció la primera imagen de Cuti Romero tras su lesión ligamentaria en Tottenham, que lo dejará al menos seis semanas afuera y preocupa a la Selección.
La lesión de Cristian “Cuti” Romero generó una fuerte preocupación en la Selección Argentina a pocos meses del Mundial 2026. El defensor del Tottenham sufrió un problema en su rodilla derecha durante la derrota ante Sunderland y debió abandonar el campo de juego entre lágrimas.
Los estudios médicos confirmaron que padece una lesión en el ligamento colateral, lo que le demandará al menos seis semanas de recuperación, un plazo que lo deja justo en la previa de la Copa del Mundo.
La primera imagen de Cuti Romero tras la lesión en Tottenham
En las últimas horas se viralizó el primer video del zaguero luego del diagnóstico. En las imágenes se lo puede ver caminando con una venda en su pierna derecha por las calles de Londres, aunque sin necesidad de utilizar muletas. Este detalle llevó algo de tranquilidad, ya que evidencia que puede movilizarse con normalidad pese a la lesión, aunque el proceso de recuperación será clave en las próximas semanas.
El momento se dio en la vía pública, donde Romero fue interceptado por un hincha del Arsenal, clásico rival del Tottenham, que lo grabó y se burló de la situación deportiva de su equipo. “Suerte en el Championship”, le dijo el fanático, en alusión a la posibilidad de que los Spurs desciendan a la segunda división del fútbol inglés.
Más allá del episodio que se viralizó en las redes sociales la atención está puesta en la evolución del defensor, una pieza clave para Lionel Scaloni, que seguirá de cerca su recuperación pensando en el Mundial.
Lionel Scaloni sigue de cerca la lesión de Cuti Romero: ¿piensa en reemplazantes?
El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue atentamente su evolución. Aunque los plazos de recuperación coinciden con la previa del Mundial, la falta de competencia en ese período podría ser un factor determinante a la hora de definir su inclusión en la lista definitiva.
Romero es considerado una pieza fundamental en la estructura defensiva del seleccionado. Su presencia no solo aporta solidez en la última línea, sino también liderazgo y experiencia en partidos de alta exigencia. Por eso, su posible ausencia o llegada sin ritmo genera un dilema para el entrenador, que deberá evaluar riesgos y alternativas.
En ese contexto, aparecen nombres como Lucas Martínez Quarta o Leonardo Balerdi, aunque ninguno parece tener, al menos por ahora, el mismo peso específico dentro del equipo. La decisión final dependerá no solo de la recuperación médica del jugador, sino también de su capacidad para retomar el nivel competitivo en un plazo reducido.
Con el debut mundialista en el horizonte, la evolución de Romero se convierte en uno de los principales focos de atención para la Scaloneta defensora del título mundial, que espera recuperar a uno de sus pilares defensivos a tiempo para la máxima cita del fútbol.
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