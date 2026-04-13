La primera imagen de Cuti Romero tras su lesión en Tottenham: ¿llega al Mundial 2026?

Lionel Scaloni sigue de cerca la lesión de Cuti Romero: ¿piensa en reemplazantes?

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue atentamente su evolución. Aunque los plazos de recuperación coinciden con la previa del Mundial, la falta de competencia en ese período podría ser un factor determinante a la hora de definir su inclusión en la lista definitiva.

Romero es considerado una pieza fundamental en la estructura defensiva del seleccionado. Su presencia no solo aporta solidez en la última línea, sino también liderazgo y experiencia en partidos de alta exigencia. Por eso, su posible ausencia o llegada sin ritmo genera un dilema para el entrenador, que deberá evaluar riesgos y alternativas.

En ese contexto, aparecen nombres como Lucas Martínez Quarta o Leonardo Balerdi, aunque ninguno parece tener, al menos por ahora, el mismo peso específico dentro del equipo. La decisión final dependerá no solo de la recuperación médica del jugador, sino también de su capacidad para retomar el nivel competitivo en un plazo reducido.

Con el debut mundialista en el horizonte, la evolución de Romero se convierte en uno de los principales focos de atención para la Scaloneta defensora del título mundial, que espera recuperar a uno de sus pilares defensivos a tiempo para la máxima cita del fútbol.