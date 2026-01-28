River futurista: se podrá caminar por el nuevo techo del estadio Monumental

Embed

Qué es el skywalk del Monumental

El skywalk es una pasarela de cristal ubicada en las alturas, equipada con estrictas medidas de seguridad y pensada especialmente para recorridos turísticos. Este tipo de estructuras permite observar el estadio desde una perspectiva única y se utiliza en lugares icónicos como el Tottenham Hotspur Stadium o el Gran Cañón de Estados Unidos.

Con esta incorporación, los hinchas de River no solo podrán disfrutar de un estadio más grande y moderno, sino también vivir una experiencia inédita al caminar por el techo del Monumental y sacarse fotos con el escudo del club desde lo más alto.