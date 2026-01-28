River futurista: se podrá caminar por el nuevo techo del estadio Monumental
El Millonario ampliará el Estadio Monumental con un nuevo techo, quinta bandeja y skywalk, llevando la capacidad a 101 mil hinchas desde 2026.
El Estadio Monumental se prepara para una transformación histórica que lo convertirá en uno de los más grandes y modernos del mundo. El proyecto anunciado oficialmente contempla dos ejes centrales: el techado completo del estadio y la construcción de una quinta bandeja que permitirá aumentar de manera significativa la capacidad.
El pasado martes, Stefano Di Carlo detalló el plan a través de un video dirigido a los hinchas de River, en el que explicó que las obras comenzarán en abril de 2026 y se extenderán por un plazo aproximado de tres años. El objetivo final es que la casa del Millonario alcance los 101 mil espectadores.
Tras el anuncio, el club publicó más precisiones en su sitio web oficial y difundió animaciones y renders que muestran cómo se verá el Monumental una vez finalizados los trabajos. Las imágenes revelaron distintos ángulos del estadio y un detalle que no pasó desapercibido entre los hinchas.
El proyecto del nuevo Estadio Monumental
Uno de los aspectos que más sorprendió es la incorporación de un skywalk en el nuevo techo, diseñado con la forma del escudo de la institución. Esta pasarela permitirá a los visitantes caminar por lo más alto del estadio y tomarse fotografías, sumando un atractivo turístico inédito para el club.
River informó además que la empresa encargada de la obra será Schlaich Bergermann Partner (SBP), una firma alemana reconocida a nivel mundial por su experiencia en ingeniería de techos para grandes estadios. La compañía participó en proyectos emblemáticos como los de Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Tottenham. Justamente, el estadio del club inglés cuenta con una experiencia similar en su techo, lo que sirvió como referencia para el diseño que tendrá el Monumental una vez finalizada la ampliación.
Qué es el skywalk del Monumental
El skywalk es una pasarela de cristal ubicada en las alturas, equipada con estrictas medidas de seguridad y pensada especialmente para recorridos turísticos. Este tipo de estructuras permite observar el estadio desde una perspectiva única y se utiliza en lugares icónicos como el Tottenham Hotspur Stadium o el Gran Cañón de Estados Unidos.
Con esta incorporación, los hinchas de River no solo podrán disfrutar de un estadio más grande y moderno, sino también vivir una experiencia inédita al caminar por el techo del Monumental y sacarse fotos con el escudo del club desde lo más alto.
