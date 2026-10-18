Cómo quedó River en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual y qué necesita para la Copa Libertadores 2027

La lucha por la Copa Libertadores 2027 en la Tabla Anual

El foco principal de la dirigencia y el cuerpo técnico está puesto en asegurar el boleto a la máxima competencia continental del próximo año:

Posición actual: Con el triunfo llegó a las 49 unidades y se ubicó en el 7° lugar de la tabla acumulada , dentro de los puestos que otorgan pasaje a la Copa Sudamericana.

A quiénes superó: Dejó atrás a Belgrano (48) y a Gimnasia LP (48), quedando a apenas un punto de Instituto de Córdoba (50).

Por encima en la tabla: En los puestos más altos de la clasificación anual se encuentran Vélez Sarsfield (52) e Independiente Rivadavia (52).

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Las cuentas de River para lograr el objetivo

Tomando como referencia las campañas recientes en el fútbol argentino —donde el corte de clasificación a la Libertadores suele ubicarse cerca del 60% de los puntos en disputa (alrededor de 57 unidades)—, la ecuación para el Millonario es clara: