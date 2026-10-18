Cómo quedó River en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual y qué necesita para la Copa Libertadores 2027
El conjunto de Leo Ponzio logró una importante victoria este domingo en Córdoba y logró meterse en zona de playoffs.
En un año de altibajos, River dio una muestra de carácter en el Mario Alberto Kempes y venció 3-0 a Belgrano en un partido bisagra para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026 y la clasificación a las copas internacionales, en especial para la Copa Libertadores 2027.
Tras la igualdad frente a Sarmiento en Junín, el conjunto millonario necesitaba sumar de a tres para achicar el margen de error y no quedar relegado en la recta final de la temporada.
Cómo quedó River en el Torneo Clausura 2026
Con la contundente victoria en Córdoba, River alcanzó los 20 puntos en la Zona B y escaló hasta la quinta posición, metiéndose de lleno en zona de playoffs. Logró igualar la línea de Sarmiento (20), al que supera por diferencia de gol, y quedó a solo dos unidades de Gimnasia de La Plata (22) y del propio Belgrano (22).
Este resultado no solo cortó una racha de incertidumbre, sino que le otorga un impulso clave de cara a dos compromisos de máxima exigencia que definirán su futuro en el certamen:
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Próxima fecha: Recibe a Racing Club en el Estadio Monumental.
Siguiente jornada: Visita a Boca Juniors en La Bombonera.
La lucha por la Copa Libertadores 2027 en la Tabla Anual
El foco principal de la dirigencia y el cuerpo técnico está puesto en asegurar el boleto a la máxima competencia continental del próximo año:
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Posición actual: Con el triunfo llegó a las 49 unidades y se ubicó en el 7° lugar de la tabla acumulada, dentro de los puestos que otorgan pasaje a la Copa Sudamericana.
A quiénes superó: Dejó atrás a Belgrano (48) y a Gimnasia LP (48), quedando a apenas un punto de Instituto de Córdoba (50).
Por encima en la tabla: En los puestos más altos de la clasificación anual se encuentran Vélez Sarsfield (52) e Independiente Rivadavia (52).
Las cuentas de River para lograr el objetivo
Tomando como referencia las campañas recientes en el fútbol argentino —donde el corte de clasificación a la Libertadores suele ubicarse cerca del 60% de los puntos en disputa (alrededor de 57 unidades)—, la ecuación para el Millonario es clara:
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Puntos actuales: 49.
Puntos restantes: 9 unidades en juego.
Escenario ideal: Para aspirar con firmeza a un lugar en la Copa Libertadores 2027, el equipo de Núñez está obligado a ganar los tres partidos restantes para alcanzar los 58 puntos.
Condición externa: Además de mantener la efectividad perfecta en el cierre de la primera fase, dependerá de que rivales directos como Boca, Argentinos Juniors, Rosario Central, Vélez o Independiente Rivadavia tropiecen en el camino.
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