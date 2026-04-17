¿River o Boca? Uno corre con ventaja en las apuestas: qué dicen las cuotas para el Superclásico

river boca

Las apuestas también permiten dimensionar posibles ganancias. Por ejemplo, quien arriesgue 1000 pesos a favor de River y acierte, obtendría unos 2150 pesos en total. En caso de empate, la cifra ascendería a aproximadamente 3200, mientras que apostar por Boca podría generar un retorno cercano a 3600 pesos, justamente por tratarse del resultado menos probable según las proyecciones.

Con todos estos elementos sobre la mesa, el Superclásico se presenta como un duelo de pronóstico incierto, donde las estadísticas marcan una tendencia, pero la historia indica que cualquier cosa puede suceder dentro de la cancha.