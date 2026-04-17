¿River o Boca? Uno corre con ventaja en las apuestas: qué dicen las cuotas para el Superclásico
Las casas de apuestas ya marcaron una tendencia para el duelo del domingo. El equipo del "Chacho" Coudet aparece como favorito, aunque sin una diferencia determinante.
A medida que se acerca el primer Superclásico del año, no solo crece la expectativa entre los hinchas, sino también el movimiento en el mundo de las apuestas. Las principales agencias ya publicaron sus cuotas para el enfrentamiento entre River y Boca, y los números reflejan una leve inclinación a favor del conjunto local.
Según los valores establecidos, el Millonario aparece como el candidato a quedarse con el triunfo en el estadio Monumental. La victoria del equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet paga alrededor de 2.15, mientras que un éxito del Xeneize se ubica en torno a 3.60. Por su parte, el empate ofrece una cuota cercana a 3.20.
Estas cifras dejan en claro que, si bien hay un favorito, la diferencia no es amplia, lo que refuerza la idea de un partido abierto y parejo. Sin embargo, hay varios factores que influyen en esta tendencia y explican por qué el conjunto que porta la Banda Roja se posiciona levemente por encima.
River, el favorito en las casas de apuestas sobre Boca en el Superclásico
Uno de los aspectos clave es el presente del equipo. Desde la llegada de Coudet, el de Núñez se mantiene invicto, con seis victorias y un empate en siete presentaciones. Este rendimiento sólido le permitió consolidar una identidad de juego y generar confianza tanto en sus hinchas como en el análisis previo de especialistas.
Del otro lado, el equipo del Riachuelo también atraviesa un buen momento. El equipo conducido por Claudio Úbeda viene de golear 3-0 a Barcelona de Ecuador y acumula una racha positiva de 12 partidos sin derrotas. Sin embargo, el hecho de jugar como visitante en un escenario como el Monumental es un factor que suele pesar en este tipo de encuentros.
Las apuestas también permiten dimensionar posibles ganancias. Por ejemplo, quien arriesgue 1000 pesos a favor de River y acierte, obtendría unos 2150 pesos en total. En caso de empate, la cifra ascendería a aproximadamente 3200, mientras que apostar por Boca podría generar un retorno cercano a 3600 pesos, justamente por tratarse del resultado menos probable según las proyecciones.
Con todos estos elementos sobre la mesa, el Superclásico se presenta como un duelo de pronóstico incierto, donde las estadísticas marcan una tendencia, pero la historia indica que cualquier cosa puede suceder dentro de la cancha.
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