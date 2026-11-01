Con la máscara de Chucky, minutos de silencio y chicanas: desopilantes festejos de Boca tras ganarle a River
El Xeneize se impuso por 1-0 con un gol de Lautaro Di Lollo, cerró su cuarto triunfo ante un grande en 42 días y selló su clasificación a la Copa Libertadores 2027.
La Bombonera fue una verdadera fiesta azul y oro. Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en una caliente edición del Superclásico gracias a un certero cabezazo de Lautaro Di Lollo, resultado que dejó al conjunto de la Ribera a solo tres puntos de quedarse con la tabla anual y le otorgó el boleto oficial a la próxima Copa Libertadores 2027. Tras el pitazo final, la euforia se trasladó al campo de juego y al vestuario con celebraciones repletas de desahogo y chicanas.
Antes de emprender el retiro hacia los bastidores, los futbolistas dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se fundieron en un emotivo festejo frente a las tribunas. En medio de los cánticos, Miguel Merentiel tomó la iniciativa para pedir el tradicional "minuto de silencio", al que se fueron sumando progresivamente sus compañeros mientras saltaban al ritmo de la hinchada.
Las plataformas oficiales de la institución tampoco se quedaron al margen de las cargadas. El propio Di Lollo envió un saludo viral a los hinchas expresando el característico "pa' que vacilen", al tiempo que la cuenta oficial publicó un posteo con la frase "Azul y otro" acompañado por la leyenda: "Un Superclásico pa’ que lo vacilen".
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Una vez dentro del camarín, los festejos subieron de intensidad al ritmo de la cumbia para celebrar el pasaje al máximo certamen continental. Allí, la Bestia Merentiel volvió a adueñarse de todas las miradas al colocarse una máscara del personaje de terror Chucky para bailar y cantar junto al resto del plantel.
Con este triunfazo, la escuadra del Vasco Arruabarrena logró la hazaña histórica de encadenar victorias ante San Lorenzo, Racing, Independiente y River en apenas 42 días. Ahora, el Xeneize ya enfoca sus cañones en la última fecha del campeonato frente a Defensa y Justicia, donde buscará un triunfo que le permita coronarse campeón de la tabla anual ante su gente.
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