Con la máscara de Chucky, minutos de silencio y chicanas: desopilantes festejos de Boca tras ganarle a River

La Bombonera fue una verdadera fiesta azul y oro. Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en una caliente edición del Superclásico gracias a un certero cabezazo de Lautaro Di Lollo, resultado que dejó al conjunto de la Ribera a solo tres puntos de quedarse con la tabla anual y le otorgó el boleto oficial a la próxima Copa Libertadores 2027. Tras el pitazo final, la euforia se trasladó al campo de juego y al vestuario con celebraciones repletas de desahogo y chicanas.