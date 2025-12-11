River prepara una oferta por Santiago Ascacibar: negocia con Estudiantes un porcentaje

River continúa activo en el mercado de pases y, mientras aguarda el avance final por Fausto Vera, prepara una propuesta para quedarse con Santiago Ascacibar. El volante de 27 años está enfocado en la final del Torneo Clausura con Estudiantes, pero su nombre es uno de los principales objetivos de Marcelo Gallardo para reforzar la mitad de la cancha.