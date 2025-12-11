River prepara una oferta por Santiago Ascacibar: negocia con Estudiantes un porcentaje
El Millonario quiere al volante y enviará una oferta al Pincha para comprar un porcentaje del pase, en medio del interés del jugador por volver a Europa.
River continúa activo en el mercado de pases y, mientras aguarda el avance final por Fausto Vera, prepara una propuesta para quedarse con Santiago Ascacibar. El volante de 27 años está enfocado en la final del Torneo Clausura con Estudiantes, pero su nombre es uno de los principales objetivos de Marcelo Gallardo para reforzar la mitad de la cancha.
Según trascendió en las últimas horas, el Millonario enviará este jueves una oferta para comprar un porcentaje del pase del “Ruso”. En Núñez reconocen que la negociación será compleja, ya que se trata de un rival directo en el plano local y, además, el Pincha podría asegurarse una plaza para la Copa Libertadores 2026 si se consagra campeón.
Para la próxima temporada, Estudiantes está dispuesto a escuchar propuestas por varios de sus titulares, especialmente si no logra clasificar a torneos internacionales. Sin embargo, la gran preocupación de River radica en la chance de que aparezca un competidor desde el exterior interesado en Ascacibar.
La política de compras de River y el deseo del jugador
La oferta de River se ajusta al lineamiento que viene aplicando durante este mercado de pases: adquirir porcentajes de futbolistas o avanzar con préstamos que incluyan opción de compra. Una estrategia que le permite reducir la magnitud de las inversiones respecto de otros períodos.
Más allá de la negociación y del objetivo inmediato de coronarse con Estudiantes, Santiago Ascacibar mantiene un deseo claro: regresar al fútbol europeo. El mediocampista priorizaría una oferta del Viejo Continente en caso de emigrar, con la intención de tener revancha tras su paso anterior.
Ascacibar ya cuenta con un recorrido considerable en Europa entre 2017 y 2023, período en el que vistió las camisetas del Stuttgart y del Hertha Berlín en Alemania, además de la del Cremonese en Italia. Su futuro inmediato dependerá de las propuestas que lleguen y de la definición del torneo local.
