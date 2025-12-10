Se define el futuro del Diablito Echeverri y hay malas noticias para River: dónde va a jugar
Sin minutos en el Bayer Leverkusen, el mediocampista ofensivo volvería a ser cedido por parte del Manchester City, pero lejos del "Millonario".
La ilusión de los hinchas de River por el regreso de Claudio "Diablito" Echeverri quedó trunca, luego de haber iniciado gestiones para intentar repatriar al volante ofensivo, quien está teniendo poco rodaje en el Bayer Leverkusen de Alemania, club al que llegó a préstamo desde el Manchester City a principios de la temporada 2025-2026.
Si bien el joven de 19 años había dado guiños en redes sociales manifestando su deseo de volver a vestir el club de sus orígenes, la posibilidad, que desde un inicio se presentaba como difícil, se cayó por completo en las últimas horas, según reportó el periodista Sebastián Srur.
El principal obstáculo para el retorno de Echeverri es la estrategia del City Group, dueño de su pase. El grupo inversor prefiere mantener al jugador en el fútbol europeo y tiene en mente cederlo al Girona de España, otro club que forma parte de su estructura.
Además de la decisión estratégica, existía un motivo económico de peso: si River lograba la cesión, el City Group podría verse obligado a pagarle al "Millonario" por los objetivos que el "Diablito" cumpliría durante su vuelta a Núñez, y esta cifra alcanzaría los 7 millones de euros, sobre los 9 millones fijados en el contrato del jugador con el Manchester City.
La falta de minutos fue la que encendió la alarma: Echeverri solo disputó 10 partidos entre Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania, sumando apenas 265 minutos con una sola asistencia y sin goles.
