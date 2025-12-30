River se mueve por un lateral izquierdo y apuntó a un campeón de la Copa Libertadores

matias viña 2

La propuesta presentada por el Millonario consiste en un préstamo por un año con opción de compra, una fórmula habitual para este tipo de operaciones. Sin embargo, en Núñez saben que la negociación no será sencilla. Más allá de que el lateral apenas disputó diez partidos oficiales en todo 2025 y que su deseo sería cambiar de aire para recuperar continuidad, el Mengao no tiene intenciones de facilitar su salida, aun cuando no se trate de una pieza central dentro del armado del plantel.