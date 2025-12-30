River se mueve por un lateral izquierdo y apuntó a un campeón de la Copa Libertadores
El club de Núñez realizó un sondeo a Flamengo por el defensor uruguayo de 28 años, con poco protagonismo en 2025 pero con un amplia experiencia internacional.
River continúa activo en el mercado de pases y una de las prioridades marcadas por el cuerpo técnico es la incorporación de un lateral izquierdo. En ese contexto, trascendió que el Millonario realizó una oferta formal por Matías Viña, futbolista uruguayo que actualmente pertenece a Flamengo y que viene de consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025, aunque con escaso rodaje durante la última temporada.
Tras haber sondeado distintas alternativas, como Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabéi, la dirigencia riverplatense decidió avanzar por el ex Nacional, un jugador de experiencia internacional que llegó al conjunto carioca a comienzos de 2024. Bajo la conducción de Filipe Luís, Viña perdió terreno en la consideración y quedó relegado en la competencia interna, una situación que abrió la puerta a una posible salida en este mercado.
La propuesta presentada por el Millonario consiste en un préstamo por un año con opción de compra, una fórmula habitual para este tipo de operaciones. Sin embargo, en Núñez saben que la negociación no será sencilla. Más allá de que el lateral apenas disputó diez partidos oficiales en todo 2025 y que su deseo sería cambiar de aire para recuperar continuidad, el Mengao no tiene intenciones de facilitar su salida, aun cuando no se trate de una pieza central dentro del armado del plantel.
Marcelo Gallardo quiere un tres para River: Matías Viña, de Flamengo, en el radar
El club brasileño cuenta con alternativas consolidadas en ese sector, como Alex Sandro y Ayrton Lucas, quienes se ubican por encima de Viña en la consideración del cuerpo técnico. Aun así, su condición de campeón continental y su recorrido en el fútbol brasileño -donde también ganó dos Copas Libertadores con Palmeiras- le otorgan un valor que el Fla no está dispuesto a resignar fácilmente.
Desde el lado de River, la búsqueda de un lateral izquierdo responde a una necesidad concreta. Si bien Marcos Acuña fue uno de los rendimientos más altos dentro de un 2025 irregular para el equipo, la falta de variantes naturales en ese puesto y la posibilidad de no contar con el “Huevo” por lesiones o suspensiones encendieron las alarmas. El cuerpo técnico considera clave reforzar ese sector para no quedar expuesto ante cualquier imprevisto.
A esto se suma la salida de Milton Casco, quien dejó el club tras más de una década y todo indica que continuará su carrera en Atlético Nacional en condición de libre. Con ese escenario, la institución de Núñez acelera gestiones para sumar un nombre que aporte jerarquía, experiencia y competencia interna. Matías Viña aparece como una opción concreta, aunque su llegada dependerá de la voluntad de Flamengo y de cómo evolucionen las negociaciones en los próximos días.
