Cuánto debe pagar Independiente Rivadavia para que Maximiliano Salas juegue ante River

En Mendoza encontró continuidad y protagonismo, algo que no había podido conseguir en su etapa con el Millonario. Por eso, el encuentro del domingo aparece como una situación especial para todas las partes: Salas podría regresar al Monumental, pero hacerlo dependerá de una decisión dirigencial y de un importante desembolso.

El antecedente que tiene River con Subiabre

En Núñez ya existe un antecedente reciente de una situación similar. Ian Subiabre fue cedido a Tigre bajo condiciones parecidas y, cuando el Matador enfrentó a la Banda Roja, el extremo estuvo entre los suplentes, aunque finalmente no ingresó al campo de juego.

Aquella situación incluso tuvo un capítulo posterior que generó malestar entre los hinchas del Millonario. Subiabre apareció en los festejos del vestuario de Tigre después del triunfo por 1-0 ante River, imágenes que provocaron críticas de los simpatizantes.

La visita también tendrá un componente particular para Salas desde lo futbolístico: el atacante disputó 37 partidos con la camiseta del Millonario y convirtió siete goles, aunque su paso por el club estuvo lejos de cumplir con las expectativas.