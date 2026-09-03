Cuánto debe pagar Independiente Rivadavia para que Maximiliano Salas juegue ante River
El delantero fue cedido por el Millonario al conjunto mendocino y existe una cláusula que podría impedirle jugar el domingo, salvo que su nuevo club abone una importante suma.
Independiente Rivadavia tiene por delante uno de los partidos más importantes de la octava fecha del Torneo Clausura 2026, pero Alfredo Berti todavía no sabe si podrá contar con una de sus principales figuras. La Lepra mendocina visitará a River este domingo desde las 19.15 en el Monumental, y la presencia de Maximiliano Salas está condicionada por un acuerdo establecido entre ambas instituciones.
El delantero llegó a desde el conjunto de Núñez mediante un préstamo y, según lo acordado durante las negociaciones, existe una disposición para evitar que pueda enfrentarse a su club de origen. Sin embargo, la situación tiene una particularidad: si el equipo mendocino pretende utilizarlo, deberá pagarle un resarcimiento de 500 mil dólares.
De esta manera, la decisión final quedará en manos de la dirigencia de Independiente Rivadavia. El cuerpo técnico sabe que Salas es una pieza importante para el funcionamiento del equipo, aunque para incluirlo deberá analizar si el costo económico de hacerlo frente al Millonario resulta conveniente.
Maxi Salas, en duda para el partido contra River
La ausencia de Salas representaría un problema importante para Berti. Desde su llegada a Mendoza, el atacante consiguió ganarse rápidamente un lugar entre los titulares y se transformó en una de las principales alternativas ofensivas de Independiente Rivadavia.
El delantero entrerriano, de 28 años, desembarcó en la institución después de quedar fuera de los planes de Eduardo Coudet antes del comienzo de la pretemporada. El préstamo fue establecido por un año y sin cargo, aunque incluyó una opción de compra cercana a los 4 millones de dólares.
En Mendoza encontró continuidad y protagonismo, algo que no había podido conseguir en su etapa con el Millonario. Por eso, el encuentro del domingo aparece como una situación especial para todas las partes: Salas podría regresar al Monumental, pero hacerlo dependerá de una decisión dirigencial y de un importante desembolso.
El antecedente que tiene River con Subiabre
En Núñez ya existe un antecedente reciente de una situación similar. Ian Subiabre fue cedido a Tigre bajo condiciones parecidas y, cuando el Matador enfrentó a la Banda Roja, el extremo estuvo entre los suplentes, aunque finalmente no ingresó al campo de juego.
Aquella situación incluso tuvo un capítulo posterior que generó malestar entre los hinchas del Millonario. Subiabre apareció en los festejos del vestuario de Tigre después del triunfo por 1-0 ante River, imágenes que provocaron críticas de los simpatizantes.
La visita también tendrá un componente particular para Salas desde lo futbolístico: el atacante disputó 37 partidos con la camiseta del Millonario y convirtió siete goles, aunque su paso por el club estuvo lejos de cumplir con las expectativas.
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